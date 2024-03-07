В Актобе 8 марта женщины будут ездить в автобусах бесплатно

Об акции на своей странице в соцсети сообщил накануне праздника городской акимат.

- В честь Международного женского праздника 8 марта проезд для женщин на общественном транспорте будет бесплатным, - говорится в посте. К слову, в праздничный день бесплатным проезд будет и для жительниц Актау.

Между тем, в акимате Уральска на вопрос редакции об акции для женщин 8 марта ответили, что бесплатного проезда в этот день не будет.

Долгое время в Актобе сохранялась проблема с автобусами, курсирующими по городу. В областном центре было всего два перевозчика – «ПАТП» и «Автопарк». Сейчас перевозками занимается четыре компании: ТОО «Автопарк,, ТОО «Кала транс», ТОО «Акжаик автопарк» и ТОО «Табыс Актобе». Три года назад в автобусах внедрили электронное билетирование.

Численность населения города составляет 512 тысяч 452 человека. По данным интернет источников 52,4 % из них женщины.

Фарида ЗАРИП