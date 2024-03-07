Путин, Трамп и восемь Байденов живут в Казахстане

На начало текущего года население РК составляло 20 миллионов человек. Численность населения растёт постепенно, примерно на 1,3%–1,5% ежегодно, за исключением 2022-го — года «посткарантинного» беби-бума, когда прирост населения составил очень значительные 3,3%.

По данным аналитиков ranking.kz, больше всего казахстанцев традиционно проживало в южных регионах страны — Алматы (2,2 млн человек), Туркестанской (2,1 млн человек) и Алматинской (1,5 млн человек) областях. В столице числилось 1,4 млн человек.

Меньше всего населения насчитывалось в Улытауской области: 221,6 тысяч человек. Далее идут Северо-Казахстанская (530,1 тысяч человек) и Абайская (607,6 тысяч человек) области.

В разрезе местности в городах проживали 12,5 млн человек, в сёлах — 7,6 млн человек.

На 29 февраля текущего года в стране были зарегистрированы 24 человека по имени Казахстан.

Больше всего Казахстанов проживает в Акмолинской области: 7 человек. Ещё 5 человек с таким именем насчитывается в Астане и 4 человека — в Карагандинской области. Помимо этого, 3 человека по имени Казахстан проживают в Костанайской области, два человека — в Мангистауской области, два человека — в Шымкенте, один человек — в Западно-Казахстанской области.

В РК также проживает немало тезок казахстанских городов. Так, среди казахстанцев есть 24 Астаны, 20 Алматы и три Шымкента.

Кроме того, в РК насчитывается 27 человек с именем Семей, 15 Атырау, 15 Туркестанов, 14 Таразов, 10 Актау, и по одному Актобе и Талдыкоргану.

Политические личности также традиционно вдохновляют родителей на имена для их чад. Так, в РК живут 12 Касым-Жомартов, один Путин, один Трамп и восемь Байденов.

В январе этого года самыми популярными в Казахстане именами стали Медина и Алихан. В стране насчитывалось 517 Медин и 313 Алиханов.

В пятёрке лидирующих имён девочек оказались Асылым (468 человек), Айша (436 человек), Айлин (387 человек) и Томирис (318 человек). Среди имён мальчиков в топ-5 популярных попали Мухаммед (305 человек), Айсултан (238 человек), Мухаммад (231 человек) и Алдияр (219 человек).