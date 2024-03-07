После заседания сената заместитель министра финансов Ержан Биржанов заявил, что в Казахстане не планируют вводить контроль отправителей при проверке мобильных переводов, передает NUR.KZ.

— Населения это никак не касается: касается контроля индивидуальных предпринимателей. Приказ относительно контроля был принят два года назад. Вносимые изменения касательно 255 тысяч тенге - это как доппоказатель. Это, наоборот, облегчающий фактор. Допустим, 100 переводов от разных лиц три месяца подряд, но сумма по мелочам поступала - по 10, по 20 тысяч. По предыдущим правилам должны были оповестить и направить уведомление о проверке. Но когда мы отсечку по сумме поставили, мы этому человеку, индивидуальному предпринимателю, уже уведомление не направим. То есть это дополнительный показатель, который облегчает контроль, — заявил Ержан Биржанов.

В Министерстве финансов отметили, что личные переводы не подвергаются ограничениям, и отправители не подвергаются контролю.