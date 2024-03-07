После заседания сената заместитель министра финансов Ержан Биржанов заявил, что в Казахстане не планируют вводить контроль отправителей при проверке мобильных переводов, передает NUR.KZ.
— Населения это никак не касается: касается контроля индивидуальных предпринимателей. Приказ относительно контроля был принят два года назад. Вносимые изменения касательно 255 тысяч тенге - это как доппоказатель. Это, наоборот, облегчающий фактор. Допустим, 100 переводов от разных лиц три месяца подряд, но сумма по мелочам поступала - по 10, по 20 тысяч. По предыдущим правилам должны были оповестить и направить уведомление о проверке. Но когда мы отсечку по сумме поставили, мы этому человеку, индивидуальному предпринимателю, уже уведомление не направим. То есть это дополнительный показатель, который облегчает контроль, — заявил Ержан Биржанов.
В Министерстве финансов отметили, что личные переводы не подвергаются ограничениям, и отправители не подвергаются контролю.
— Мы не будем контролировать отправителей. Такие переводы, в личных целях, не ограничиваем. Мы должны получить данные по предпринимателям, то есть тем, кто зарегистрирован как ИП: это более 100 переводов от разных лиц, три месяца эти переводы должны идти, и сумма превышает 255 тысяч тенге. Если три показателя сработают, только в том случае к предпринимателям будет направлено уведомление, — добавил вице-министр финансов.