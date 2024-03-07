На прошлой неделе полицейские ЗКО рапортовали о том, что смогли предотвратить заказное убийство в Аксае. По версии следствия, заказчиком преступления является 40-летняя жена потерпевшего. Она якобы не желала делить имущество и ребенка со своим 43-летним мужем. В браке они находились около 14 лет. У супругов было несколько квартир и совместный бизнес.

– Женщина передала 33-летнему организатору преступления 1,3 миллиона тенге. По предварительным данным в общей сложности она должна была отдать два миллиона тенге. На эти деньги подозреваемый должен был приобрести пистолет и убить мужчину. Дело расследуется по статье покушение на убийство, - доложился тогда главный полицейский ЗКО Арман Оразалиев.

Как выяснилось, у этой истории есть и обратная сторона. Как сообщает фонд , у супругов двое детей. Мужчина не является бизнесменом и делить им было нечего. К слову, он - инвалид, на протяжении долгого времени супруга ухаживала за ним, работала на двух работах и обеспечивала детей. В 2013 году брак распался.

– Муж часто бил её, обливал кипятком, она постоянно ходила с синяками на лице и теле. Обращения в правоохранительные ничего не дали. Им сказали: максимум, что грозит инвалиду за избиение - это административный штраф. В прошлом году женщина убежала от него. сняла квартиру, боялась выходить на улицу, а экс-супруг не давал ей общаться с детьми, - сообщается на странице фонда в соцсетях.

По данным , в июне 2023 года женщина решилась забрать младшего сына вместе с полицейскими. На глазах полицейских он спрыгнул с коляски, сбил девушку с ног и затащил за волосы в квартиру. Избил её и сотрудника полиции. Сотруднице по делам несовершеннолетних порвал обувь и разбил телефон.

– Никто из правоохранительных органов не привлек его к ответственности, так как «в городе его все знают как криминального авторитета и боятся его». Мы требуем возбудить уголовное дело по статье 371 УК РК «Бездействие по службе, повлекшее тяжкое преступление» в отношении сотрудников правоохранительных органов, которые в июне 2023 года допустили насилие в отношении гражданки, были свидетелями насилия и терпели насилие сами. Бездействие привело к необратимым последствиям. Мы требуем Генеральную прокуратуру взять это дело на особый контроль, - отметили общественники.

В Фонд #НеМолчиKZ вторые сутки поступают сообщения из города Аксай о том, насколько страшный и жестокий этот человек. Пишут: «когда ему подстрелили ноги, мы радовались и думали, что он теперь успокоится».

Сестра подозреваемой в покушении на убийство в интервью изданию uralsk_week рассказала, что "только теперь в СИЗО она наверное вздохнула, там её он не достанет".

По информации фонда, сейчас мужчина якобы съехал с квартиры и держит сына в спортивном комплексе, в нежилом помещении! Общественники просят детского омбудсмена Динару Закиеву взять этот кейс срочно, пока ничего не произошло с мальчиком.