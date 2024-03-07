Каждый год 8 Марта отмечается как праздник весны, красоты и женственности. Этот день – особенный для каждой женщины, ведь он напоминает о ее важной роли в обществе, о ее силе, мудрости и красоте. В этом году Общественное объединение «Белый парус» решило сделать этот день особенным для мам и бабушек особенных детей.

По словам руководителя ОО Мираса Карабинова, фонд на протяжении пяти лет занимается перевозкой людей с ограниченными возможностями. На специально оборудованных инва-такси развозят их по больницам, школам, детским садам, реабилитационным центрам и так далее.

– Наша организация в день обслуживает около 300 человек. Для этого у нас есть 48 единиц транспорта. Мы обслуживаем людей с ограниченным возможностями, в том числе с заболеваниями опорно-двигательной системы, с нарушением зрения и дети до 18 лет. В преддверии Международного женского дня мы решили поздравить мам и бабушек особенных детей, подарить им хорошее настроение. От чистого сердца хотим пожелать им крепкого здоровья, безграничного счастья, мирного неба над головой и множество причин для радости, - сказал Мирас Карабинов.

Всем представительницам прекрасного пола от имени общественного объединения вручили букет тюльпанов, а также теплые слова признания и благодарности за их труд и самоотверженность.

Но главным подарком для мам и бабушек особенных детей стало понимание того, что их труд не остается незамеченным, что они не одиноки в своих усилиях, и что всегда найдут поддержку и понимание в Общественном объединении «Белый парус».

– От всей души хочу поблагодарить общественное объединение «Белый парус». Мы уже два года пользуемся услугами инватакси. Все сотрудники работают безупречно, начиная от девочек, которые принимают заявки, и заканчивая ребятами, которые к нам приезжают. Они всегда вежливы, обходительны, никаких нареканий нет, только благодарность и низкий поклон. Всегда приезжают вовремя, благодаря им мы с внуком везде успеваем. Каждый день мы ездим на реабилитацию, в школу, в больницу на процедуры, на иппотерапию. Без инватакси мы бы физически не успели бы, да и финансово было бы накладно, - рассказала бабушка особенного ребенка Любовь Сиротина. Общественное объединение «Белый парус» продолжает свою деятельность по поддержке особенных детей и их семей, напоминая всем нам о важности терпимости, понимания и поддержки в обществе. Женщины, воспитывающие особых детей, заслуживают особого признания и уважения, и такие инициативы, как поздравление от Общественного объединения «Белый парус», помогают им почувствовать эту поддержку и признание.