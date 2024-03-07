— На срочную воинскую службу подлежат граждане РК от 18 до 27 лет, не имеющие оснований для получения отсрочки или освобождения, — поясни Альберт Бекмуханов.

Заместитель начальника департамента по делам обороны ЗКО Альберт Бекмуханов рассказал, что с первого марта этого года начали работу городские и районные призывные комиссии. До 30 июня в ряды вооруженных сил, пограничной службы Комитета национальной безопасности, Национальной гвардии и Службы государственной охраны пополнят более 600 призывников.Призывникам повестки приходят через рассылку SMS-сообщений, а также на домашние и служебные адреса. Получить информацию о призыве и ответы на интересующие вопросы можно в проектном офисе «Қарулы Күштер – адалдық алаңы» в департаменте по делам обороны. Также созданы электронные почтовые ящики и официальные аккаунты в социальных сетях. Для мотивации молодых людей к прохождению срочной воинской службы в министерстве обороны создали условия: предоставление кредитных каникул на период срочной службы, предоставления льгот, а именно поступление в высшее учебное заведения без сдачи ЕНТ.