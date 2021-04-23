55 тысяч человек останутся без работы после завершения проекта в Атырауской области

План "Проекта будущего расширения" на Кашагане завершится в ближайшее время, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области отметил, что уровень быта в регионе намного выше по сравнению с другими регионами страны. – Средняя заработная плата в области составляет 358 тысяч тенге, что в 1,6 раза выше, чем республиканские показатели. По Казахстану средняя зарплата составляет 229 тысяч тенге. Однако в ближайшее время планируется завершение "Проекта б