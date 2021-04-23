Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области отметил, что уровень быта в регионе намного выше по сравнению с другими регионами страны.– Средняя заработная плата в области составляет 358 тысяч тенге, что в 1,6 раза выше, чем республиканские показатели. По Казахстану средняя зарплата составляет 229 тысяч тенге. Однако в ближайшее время планируется завершение "Проекта будущего расширения", в ближайшие три года без работы останутся 55 тысяч человек, 31 тысячу из которых планирует трудоустроить акимат области. Хочу напомнить, что это задача не только Атырауской области, так как вахтовым методом работают жители и других областей, - заявил глава государство. Касым-Жомарт Токаев поручил правительству разработать план по трудоустройству граждан, которые останутся без работы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
55 тысяч человек останутся без работы после завершения проекта в Атырауской области
План "Проекта будущего расширения" на Кашагане завершится в ближайшее время, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Атырауской области отметил, что уровень быта в регионе намного выше по сравнению с другими регионами страны. – Средняя заработная плата в области составляет 358 тысяч тенге, что в 1,6 раза выше, чем республиканские показатели. По Казахстану средняя зарплата составляет 229 тысяч тенге. Однако в ближайшее время планируется завершение "Проекта б