556 человек получили гранты по проекту «Бастау» в ЗКО

На расширенном заседании регионального совета с участием первого заместителя акима области Мухтара Манкеева обсудили результаты проектов «Бастау бизнес» и «Жас кәсіпкер». Определенно эти механизмы, инициированные Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», очень удобны для молодежи и дают свои плоды, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В 2019 году проект «Бастау-Бизнес» начал реализацию в областных центрах и городах республиканского значения. На сегодня в проекте задействовано 13 бизнес-тренеров, 13 координаторов и 13 консультантов личностного роста. По плану предстоит обучить 31