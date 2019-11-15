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Социум

556 человек получили гранты по проекту «Бастау» в ЗКО

На расширенном заседании регионального совета с участием первого заместителя акима области Мухтара Манкеева обсудили результаты проектов «Бастау бизнес» и «Жас кәсіпкер». Определенно эти механизмы, инициированные Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», очень удобны для молодежи и дают свои плоды, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». В 2019 году проект «Бастау-Бизнес» начал реализацию в областных центрах и городах республиканского значения. На сегодня в проекте задействовано 13 бизнес-тренеров, 13 координаторов и 13 консультантов личностного роста. По плану предстоит обучить 31
Дана Рахметова
556 человек получили гранты по проекту «Бастау» в ЗКО
На расширенном заседании регионального совета с участием первого заместителя акима области Мухтара Манкеева обсудили результаты проектов «Бастау бизнес» и «Жас кәсіпкер». Определенно эти механизмы, инициированные Национальной палатой предпринимателей «Атамекен», очень удобны для молодежи и дают свои плоды, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В 2019 году проект «Бастау-Бизнес» начал реализацию в областных центрах и городах республиканского значения. На сегодня в проекте задействовано 13 бизнес-тренеров, 13 координаторов и 13 консультантов личностного роста. По плану предстоит обучить 3180 человек, уже обучено 2391 человек и продолжают обучение 789 человек. В рамках Года Молодежи в текущем году для молодых людей в возрасте до 29 лет в июле стартовал проект «Жас кәсіпкер». Обучение проходило в 2 потока. План был исполнен, из числа обученных по «Жас кәсіпкер», 816 защитили бизнес-планы. По окончании обучения всем была выплачена стипендия в размере 16,5 тыс. тенге и выданы сертификаты. - За 10 месяцев этого года выпускникам проекта «Бастау-бизнес» выдано 556 грантов на общую сумму 257,5 миллиона тенге малообеспеченным, многодетным, безработным и самозанятым слоям населения, выпускникам проекта «Жас кәсіпкер» (молодежи до 29 лет) - 500 грантов на сумму 251,5 млн. тенге, окончившим краткосрочные курсы по 1 направлению Программы – 89 грантов на 42,7 млн. тенге, - сообщил на совете директор региональной Палаты предпринимателей Бакдаулет Ибраимов. О результатах на местах отчитались директоры Казталовского, Акжайыкского и Бокейординского районных филиалов Палаты предпринимателей Западно-Казахстанской области. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» в рамках второго направления Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» реализует проект «Бастау», который направлен на обучение населения предпринимательским навыкам, а также сопровождению их бизнес-проектов. Оператором второго направления Программы является Министерство сельского хозяйства Республики Казахстан. Цель проекта «Бастау» - повышение экономической активности населения через привлечение к занятию предпринимательской деятельностью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
проект Бастау бизнес

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