56 км водопроводных сетей реконструируют в Актюбинской области

На эти цели выделено 4,9 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила руководитель департамента по регулированию естественных монополий по Актюбинской области Гульнур МАСИНА, с 2018 по 2020 годы планируется провести капитальный ремонт и реконструировать порядка 56 км водопроводных и канализационных сетей, а также перебуривание существующих скважин. - АО «Акбулак» за 2016-2017 годы модернизировало и реконструировало 44,4 км водопроводных и канализационных сетей, построено 28 км сетей. За счет этого была снижена аварийность на водопровод