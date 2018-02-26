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Социум

56 км водопроводных сетей реконструируют в Актюбинской области

На эти цели выделено 4,9 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила руководитель департамента по регулированию естественных монополий по Актюбинской области Гульнур МАСИНА, с 2018 по 2020 годы планируется провести капитальный ремонт и реконструировать порядка 56 км водопроводных и канализационных сетей, а также перебуривание существующих скважин. - АО «Акбулак» за 2016-2017 годы модернизировало и реконструировало 44,4 км водопроводных и канализационных сетей, построено 28 км сетей. За счет этого была снижена аварийность на водопровод
gorod
56 км водопроводных сетей реконструируют в Актюбинской области
На эти цели выделено 4,9 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила руководитель департамента по регулированию естественных монополий по Актюбинской области Гульнур МАСИНА, с 2018 по 2020 годы планируется провести капитальный ремонт и реконструировать порядка 56 км водопроводных и канализационных сетей, а также перебуривание существующих скважин. - АО «Акбулак» за 2016-2017 годы  модернизировало и реконструировало 44,4 км водопроводных и канализационных сетей, построено 28 км сетей. За счет этого была снижена аварийность на водопроводных сетях с 32 случаев до 5 и на канализационных с 28 до 15 фактов, - пояснила Гульнур МАСИНА. Также департаментом ведется мониторинг обеспечения потребителей общедомовыми приборами учета. - На сегодняшний день обеспеченность приборами учета тепловой энергии в области составляет около 50%, холодной воды 94,7 % и горячей воды 95,1%.  Низкая обеспеченность приборами учета холодной воды наблюдается в Иргизском, Каргалинском районах, а также в городе Жем Мугалжарского района. Мало счетчиков тепла установлено в Хромтауском районе, - заявила руководитель ДКАРЕМ. К слову, в 2017 году обновлено и реконструировано 220,21 км электросетей городского и областного назначения.  

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