Всего за восемь месяцев этого года в области зарегистрировано 180 дорожно-транспортных происшествий, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" По словам заместителя начальника местной полицейской службы Манарбека Нажиева, за восемь месяцев этого года на дорогах ЗКО произошло 180 ДТП, в которых погибли 57 человек, 244 человека получили травмы различной степени тяжести. – С участием детей зарегистрировано 41 ДТП, в результате которых четверо детей погибли, 49 получили травмы. Хотелось бы отметить, что на дорогах области наблюдается снижение количества аварий на 15%. Основными причинами ДТП являются нарушение правил дорожного движения, нарушение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестка. К сожалению, отмечается рост количества ДТП по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. Прежде всего это связано с отменой остановки автомашин без явных признаков правонарушения. Без явных нарушений сотрудники патрульной полиции не имеют право останавливать водителей, - рассказал Манарбек Нажиев. Кроме этого, с начала этого года 167 водителей были задержаны за управление транспортными средствами будучи лишенными водительских прав. – За ненадлежащее содержание автодорог и дорожных сооружений к административной ответственности привлечены 92 должностных лица, среди которых 14 первых руководителей организаций. Как вы знаете, в областном центре сотрудники полиции не используют радары для фиксации правонарушений. По статистике, после отмены радаров в городе отмечается рост ДТП, - добавил Манарбек Нажиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  