Фото из архива "МГ" По словам заместителя начальника местной полицейской службы Манарбека Нажиева, за восемь месяцев этого года на дорогах ЗКО произошло 180 ДТП, в которых погибли 57 человек, 244 человека получили травмы различной степени тяжести. – С участием детей зарегистрировано 41 ДТП, в результате которых четверо детей погибли, 49 получили травмы. Хотелось бы отметить, что на дорогах области наблюдается снижение количества аварий на 15%. Основными причинами ДТП являются нарушение правил дорожного движения, нарушение скоростного режима, нарушение правил проезда перекрестка. К сожалению, отмечается рост количества ДТП по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения. Прежде всего это связано с отменой остановки автомашин без явных признаков правонарушения. Без явных нарушений сотрудники патрульной полиции не имеют право останавливать водителей, - рассказал Манарбек Нажиев. Кроме этого, с начала этого года 167 водителей были задержаны за управление транспортными средствами будучи лишенными водительских прав. – За ненадлежащее содержание автодорог и дорожных сооружений к административной ответственности привлечены 92 должностных лица, среди которых 14 первых руководителей организаций. Как вы знаете, в областном центре сотрудники полиции не используют радары для фиксации правонарушений. По статистике, после отмены радаров в городе отмечается рост ДТП, - добавил Манарбек Нажиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.