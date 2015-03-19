Cупермодель Жизель Бундхен покидает подиум

Жизель Будхен. ©AFP Бразильская супермодель Жизель Бундхен покидает подиум, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на "Русская служба BBC". Жизель Бундхен, восемь раз подряд возглавлявшая рейтинг самых высокооплачиваемых моделей мира по версии американского журнала Forbes, объяснила свое решение желанием больше времени проводить с семьей. 34-летняя модель вместе с супругом - известным игроком в американский футбол Томом Брейди - воспитывает двоих детей. Жизель Бундхен рекламировала такие бренды как Chanel, Carolina Herrera, H&M, Pantene и Oral-B, а также продвигает собственные линии белья, босоноже