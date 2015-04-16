В Уральске открылся магазин необычных цветов

В ТД «Кристалл» по улице Курмангазы открылся магазин, где продаются стабилизированные цветы и деревья. Магазин «Цветочный вальс» расположен на первом этаже ТД «Кристалл». В ассортименте магазина более 20 видов цветочных композиций из стабилизированных цветов. - Стабилизированные цветы - это шикарный декор для дома и офиса, - говорит одна из владелиц магазина Анастасия. – Неувядающий букет - это замечательный подарок к любому торжеству, который будет радовать долгие годы своей неувядающей красотой. Композиции, составленные из таких цветов, прекрасно подойдут для оформления интерьеров ресторанов