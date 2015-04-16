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Бизнес-новости

В Уральске открылся магазин необычных цветов

В ТД «Кристалл» по улице Курмангазы открылся магазин, где продаются стабилизированные цветы и деревья. Магазин «Цветочный вальс» расположен на первом этаже ТД «Кристалл». В ассортименте магазина более 20 видов цветочных композиций из стабилизированных цветов. - Стабилизированные цветы - это шикарный декор для дома и офиса, - говорит одна из владелиц магазина Анастасия. – Неувядающий букет - это замечательный подарок к любому торжеству, который будет радовать долгие годы своей неувядающей красотой. Композиции, составленные из таких цветов, прекрасно подойдут для оформления интерьеров ресторанов
Marat
В Уральске открылся магазин необычных цветов
В ТД «Кристалл» по улице Курмангазы открылся магазин, где продаются стабилизированные цветы и деревья.
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 Магазин «Цветочный вальс» расположен на первом этаже ТД «Кристалл». В ассортименте магазина более 20 видов цветочных композиций из стабилизированных цветов.
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 - Стабилизированные цветы - это шикарный декор для дома и офиса, - говорит одна из владелиц магазина Анастасия. – Неувядающий букет - это замечательный подарок к любому торжеству, который будет радовать долгие годы своей неувядающей красотой. Композиции, составленные из таких цветов, прекрасно подойдут для оформления интерьеров ресторанов, салонов красоты, кафе и других заведений.
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 Не может не радовать и то, что необычные букеты не требуют особого ухода и полива и не нуждаются в солнечном свете.
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 Благодаря специальной обработке с использованием глицерина, цветы сохраняют свою природную красоту и естественность, аромат и свежесть до 5 лет.
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 Необычный свадебный букет из нежных роз еще много лет будет напоминать молодым о счастливом событии в их жизни.
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 Любителей экзотических растений порадует большой выбор декоративных деревьев. В магазине вы сможете приобрести дерево счастья, выполненное из настоящих стабилизированных роз.
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 Вечно зеленый кипарис украсит ваш дом и создаст удивительную энергетику настоящего произведения искусства.
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 - Многие любят украшать интерьер композициями из искусственных цветов, которые при этом, согласитесь, все равно остаются чем-то неестественным. Мы предлагаем вам букеты из натуральных стабилизированных цветов и растений. Приходите к нам и сами в этом убедитесь. Мы находимся по адресу: ТД «Кристалл», ул. Курмангазы, 96. Контактный телефон: +7 701 659 03 98, +7 777 469 72 10.
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