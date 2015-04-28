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Пострадавшие после пожара в «Адеме» перекрыли дорогу в Алматы (видео)
Сотни торговцев сгоревшего павильона центра «Адем» перекрыли дорогу. Арендаторы и владельцы бутиков говорят, что лишились товара и заработка. Вспыхнувший в воскресенье пожар уничтожил часть торгового центра, сообщает Радиоточка со ссылкой на Радио Азаттык. Кадр с YouTube По данным ДЧС, площадь пожара превысила 25 тысяч квадратных метров. Администрация торгового центра заявила, что сгоревшие помещения будут отстроены заново. Напомним, крупный пожар в торговом центре «Адем» начался вечером в воскресенье, 26 апреля, и был ликвидирован лишь к полудню понедельника. Городской департамент по ЧС ранее
Сотни торговцев сгоревшего павильона центра «Адем» перекрыли дорогу. Арендаторы и владельцы бутиков говорят, что лишились товара и заработка. Вспыхнувший в воскресенье пожар уничтожил часть торгового центра, сообщает Радиоточка со ссылкой на Радио Азаттык. Кадр с YouTube
По данным ДЧС, площадь пожара превысила 25 тысяч квадратных метров. Администрация торгового центра заявила, что сгоревшие помещения будут отстроены заново.
Напомним, крупный пожар в торговом центре «Адем» начался вечером в воскресенье, 26 апреля, и был ликвидирован лишь к полудню понедельника. Городской департамент по ЧС ранее сообщал, что в ходе ликвидации возгорания были выявлены различные нарушений правила пожарной безопасности в ТЦ.
«Вышеуказанный факт был зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования сразу по двум статьям Уголовного кодекса страны: ст. 292 ч.2 УК РК - нарушение требований пожарной безопасности и ст. 204 УК РК - неосторожное уничтожение или повреждение чужого имущества», - говорится в сообщении пресс-службы ДВД города Алматы.Как установлено, погибших и травмированных в результате пожара нет.