6 лет без Майкла Джексона

Ровно 6 лет назад 25 июня ушёл из жизни король поп-музыки Майкл Джексон, которого любил и боготворил весь мир сообщает Ультрамарин. Это известие стало шоком, как для фанатов певца, так и для тех, кто знал о его существовании, ведь он был настоящей легендой, которая оставила неизгладимый отпечаток в истории поп-музыки. Майкл Джексон умер в возрасте 50-ти лет в Лос-Анджелесе, и вокруг его смерти ещё очень долго не утихала шумиха, ведь полицейские выдвинули версию убийства, в котором обвинили врача Конрада Мюррея. Как бы то ни было человека уже не вернуть, но мы можем вспомнить о нём, упомянув ег