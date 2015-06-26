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Фоторепортаж Шоу-бизнес

6 лет без Майкла Джексона

Ровно 6 лет назад 25 июня ушёл из жизни король поп-музыки Майкл Джексон, которого любил и боготворил весь мир сообщает Ультрамарин. Это известие стало шоком, как для фанатов певца, так и для тех, кто знал о его существовании, ведь он был настоящей легендой, которая оставила неизгладимый отпечаток в истории поп-музыки. Майкл Джексон умер в возрасте 50-ти лет в Лос-Анджелесе, и вокруг его смерти ещё очень долго не утихала шумиха, ведь полицейские выдвинули версию убийства, в котором обвинили врача Конрада Мюррея. Как бы то ни было человека уже не вернуть, но мы можем вспомнить о нём, упомянув ег
gorod
6 лет без Майкла Джексона
Ровно 6 лет назад 25 июня ушёл из жизни король поп-музыки Майкл Джексон, которого любил и боготворил весь мир сообщает Ультрамарин. Это известие стало шоком, как для фанатов певца, так и для тех, кто знал о его существовании, ведь он был настоящей легендой, которая оставила неизгладимый отпечаток в истории поп-музыки. Майкл Джексон умер в возрасте 50-ти лет в Лос-Анджелесе, и вокруг его смерти ещё очень долго не утихала шумиха, ведь полицейские выдвинули версию убийства, в котором обвинили врача Конрада Мюррея. Как бы то ни было человека уже не вернуть, но мы можем вспомнить о нём, упомянув его добрые дела, которых король поп-музыки сделал не мало.
В 1984 году Майкл Джексон пригласил в свой дом 14-летнего Дэвида Смита, страдавшего от тяжелого наследственного неизлечимого заболевания. Последним желанием мальчика было увидеть короля поп-музыки и и пообщаться с ним. Узнав об этом, Майкл исполнил его желание. Дэвида не стало 7 недель спустя.
В 1984 году Майкл Джексон пригласил в свой дом 14-летнего Дэвида Смита, страдавшего от тяжелого наследственного неизлечимого заболевания. Последним желанием мальчика было увидеть короля поп-музыки и и пообщаться с ним. Узнав об этом, Майкл исполнил его желание. Дэвида не стало 7 недель спустя.
 В 1984 году Майкл Джексон пригласил в свой дом 14-летнего Дэвида Смита, страдавшего от тяжелого наследственного неизлечимого заболевания. Последним желанием мальчика было увидеть короля поп-музыки и и пообщаться с ним. Узнав об этом, Майкл исполнил его желание. Дэвида не стало 7 недель спустя.
Через два года после этого случая Джексон позвонил еще одной своей 14-летней поклоннице - Донне Эшлок, перенесшей пересадку сердца. Он также пригласил ее к себе в гости, где они пообщались, поужинали и вместе посмотрели фильм. На этом Майкл не остановился - встреч с тяжелобольными детьми было огромное множество.
Через два года после этого случая Джексон позвонил еще одной своей 14-летней поклоннице - Донне Эшлок, перенесшей пересадку сердца. Он также пригласил ее к себе в гости, где они пообщались, поужинали и вместе посмотрели фильм. На этом Майкл не остановился - встреч с тяжелобольными детьми было огромное множество.
 Через два года после этого случая Джексон позвонил еще одной своей 14-летней поклоннице - Донне Эшлок, перенесшей пересадку сердца. Он также пригласил ее к себе в гости, где они пообщались, поужинали и вместе посмотрели фильм. На этом Майкл не остановился - встреч с тяжелобольными детьми было огромное множество.
В 1984 году Майкл Джексон получил серьезный ожог кожи головы в ходе съемок рекламы известного газированного напитка (кстати, этот несчастный случай и спровоцировал появление у артиста витилиго). Певец попал в больницу Brotman Memorial, где посетил детское ожоговое отделение. После этого он принял решение направить внушительную материальную компенсацию от компании на создание Детского ожогового центра.
В 1984 году Майкл Джексон получил серьезный ожог кожи головы в ходе съемок рекламы известного газированного напитка (кстати, этот несчастный случай и спровоцировал появление у артиста витилиго). Певец попал в больницу Brotman Memorial, где посетил детское ожоговое отделение. После этого он принял решение направить внушительную материальную компенсацию от компании на создание Детского ожогового центра.
 В 1984 году Майкл Джексон получил серьезный ожог кожи головы в ходе съемок рекламы известного газированного напитка (кстати, этот несчастный случай и спровоцировал появление у артиста витилиго). Певец попал в больницу Brotman Memorial, где посетил детское ожоговое отделение. После этого он принял решение направить внушительную материальную компенсацию от компании на создание Детского ожогового центра.
В 1988 году Джексон купил земельный участок, площадью примерно в 5 раз превышающей княжество Монако, и создал на нем ранчо, которое назвал в честь страны &quot;нестареющего мальчика&quot; Питера Пена (своего любимого героя), - &quot;Нэверленд&quot;. На его территории были построены развлекательный парк отдыха, кинотеатр и частный зоопарк. Туда Майкл регулярно приглашал детей из приютов, из малоимущих семей и малышей, страдающих от тяжелых заболеваний. В 2002 году он позвал к себе в гости 200 членов военной команды &quot;Ванденберг&quot; и их семьи, выражая таким образом свою благодарность и уважение к их подвигу.
В 1988 году Джексон купил земельный участок, площадью примерно в 5 раз превышающей княжество Монако, и создал на нем ранчо, которое назвал в честь страны &quot;нестареющего мальчика&quot; Питера Пена (своего любимого героя), - &quot;Нэверленд&quot;. На его территории были построены развлекательный парк отдыха, кинотеатр и частный зоопарк. Туда Майкл регулярно приглашал детей из приютов, из малоимущих семей и малышей, страдающих от тяжелых заболеваний. В 2002 году он позвал к себе в гости 200 членов военной команды &quot;Ванденберг&quot; и их семьи, выражая таким образом свою благодарность и уважение к их подвигу.
 В 1988 году Джексон купил земельный участок, площадью примерно в 5 раз превышающей княжество Монако, и создал на нем ранчо, которое назвал в честь страны "нестареющего мальчика" Питера Пена (своего любимого героя), - "Нэверленд". На его территории были построены развлекательный парк отдыха, кинотеатр и частный зоопарк. Туда Майкл регулярно приглашал детей из приютов, из малоимущих семей и малышей, страдающих от тяжелых заболеваний. В 2002 году он позвал к себе в гости 200 членов военной команды "Ванденберг" и их семьи, выражая таким образом свою благодарность и уважение к их подвигу.
Во время войны в Боснии и Герцеговине Майкл оказал серьезную гуманитарную помощь жителям Сараева. В 1992 году в нью-йоркском аэропорту певец лично контролировал погрузку 43 тонн лекарства, одеял и одежды для пострадавших.
Во время войны в Боснии и Герцеговине Майкл оказал серьезную гуманитарную помощь жителям Сараева. В 1992 году в нью-йоркском аэропорту певец лично контролировал погрузку 43 тонн лекарства, одеял и одежды для пострадавших.
 Во время войны в Боснии и Герцеговине Майкл оказал серьезную гуманитарную помощь жителям Сараева. В 1992 году в нью-йоркском аэропорту певец лично контролировал погрузку 43 тонн лекарства, одеял и одежды для пострадавших.
Поклонники и папарацци преследовали Майкла Джексона на каждом шагу, они дежурили у ворот и подъездов тех зданий, где он находился. Самые настойчивые и любвеобильные даже ночевали под окнами отелей, в которых останавливался артист. Майкл не одобрял этого, но относился без злобы, с сочувствием и даже передавал им одеяла, еду и теплые напитки. К слову, в детстве Майкл был не таким заботливым. Желая как следует напугать свою сестру Джанет Джексон, он клал ей под одеяло пауков.
Поклонники и папарацци преследовали Майкла Джексона на каждом шагу, они дежурили у ворот и подъездов тех зданий, где он находился. Самые настойчивые и любвеобильные даже ночевали под окнами отелей, в которых останавливался артист. Майкл не одобрял этого, но относился без злобы, с сочувствием и даже передавал им одеяла, еду и теплые напитки. К слову, в детстве Майкл был не таким заботливым. Желая как следует напугать свою сестру Джанет Джексон, он клал ей под одеяло пауков.
 Поклонники и папарацци преследовали Майкла Джексона на каждом шагу, они дежурили у ворот и подъездов тех зданий, где он находился. Самые настойчивые и любвеобильные даже ночевали под окнами отелей, в которых останавливался артист. Майкл не одобрял этого, но относился без злобы, с сочувствием и даже передавал им одеяла, еду и теплые напитки. К слову, в детстве Майкл был не таким заботливым. Желая как следует напугать свою сестру Джанет Джексон, он клал ей под одеяло пауков.
Майкл Джексон носил на руке черную повязку, тем самым показывая, что он всегда помнит о детях, страдающих от военных конфликтов и социальных беспорядков по всему миру.
Майкл Джексон носил на руке черную повязку, тем самым показывая, что он всегда помнит о детях, страдающих от военных конфликтов и социальных беспорядков по всему миру.
 Майкл Джексон носил на руке черную повязку, тем самым показывая, что он всегда помнит о детях, страдающих от военных конфликтов и социальных беспорядков по всему миру.
Поп-король безмерно любил не только детей, но и животных. Он основал свой благотворительный фонд для помощи &quot;братьям нашим меньшим&quot; и являлся хозяином питона Крашера, двух лам - Луи и Лолы и шимпанзе Баблса.
Поп-король безмерно любил не только детей, но и животных. Он основал свой благотворительный фонд для помощи &quot;братьям нашим меньшим&quot; и являлся хозяином питона Крашера, двух лам - Луи и Лолы и шимпанзе Баблса.
 Поп-король безмерно любил не только детей, но и животных. Он основал свой благотворительный фонд для помощи "братьям нашим меньшим" и являлся хозяином питона Крашера, двух лам - Луи и Лолы и шимпанзе Баблса.
Во время своих перелетов Майкл иногда просил подавать ему вино в баночке из-под диетической &quot;Кока-Колы&quot;. Он объяснял это тем, что не желает, чтобы дети видели его за употреблением алкогольных напитков.
Во время своих перелетов Майкл иногда просил подавать ему вино в баночке из-под диетической &quot;Кока-Колы&quot;. Он объяснял это тем, что не желает, чтобы дети видели его за употреблением алкогольных напитков.
 Во время своих перелетов Майкл иногда просил подавать ему вино в баночке из-под диетической "Кока-Колы". Он объяснял это тем, что не желает, чтобы дети видели его за употреблением алкогольных напитков.
Майкл изобрел и запатентовал специальные ботинки, которые позволяли их владельцу наклоняться далеко вперед, не отрывая ноги от пола и как бы нарушая при этом все возможные и невозможные законы гравитации. Подобный трюк мы можем наблюдать в его клипе Smooth Criminal.
Майкл изобрел и запатентовал специальные ботинки, которые позволяли их владельцу наклоняться далеко вперед, не отрывая ноги от пола и как бы нарушая при этом все возможные и невозможные законы гравитации. Подобный трюк мы можем наблюдать в его клипе Smooth Criminal.
 Майкл изобрел и запатентовал специальные ботинки, которые позволяли их владельцу наклоняться далеко вперед, не отрывая ноги от пола и как бы нарушая при этом все возможные и невозможные законы гравитации. Подобный трюк мы можем наблюдать в его клипе Smooth Criminal. h_D3VFfhvs4  
По инициативе Майкла был основан &quot;Стипендиальный фонд UNCF&quot; для талантливых студентов в области перфоманса - театрализованных представлений, танца, музыки, поэзии.
По инициативе Майкла был основан &quot;Стипендиальный фонд UNCF&quot; для талантливых студентов в области перфоманса - театрализованных представлений, танца, музыки, поэзии.
 По инициативе Майкла был основан "Стипендиальный фонд UNCF" для талантливых студентов в области перфоманса - театрализованных представлений, танца, музыки, поэзии.
Для одного детского центра в Москве Майкл Джексон и компания Pepsi купили новые машины скорой помощи.
Для одного детского центра в Москве Майкл Джексон и компания Pepsi купили новые машины скорой помощи.
 Для одного детского центра в Москве Майкл Джексон и компания Pepsi купили новые машины скорой помощи.
Не самый лучший поступок Майкла спас ему жизнь. Трагическим утром 11 сентября 2001 года у Майкла должна была пройти встреча в одной из башен Всемирного торгового центра, но она не состоялась, так как певец проспал.
Не самый лучший поступок Майкла спас ему жизнь. Трагическим утром 11 сентября 2001 года у Майкла должна была пройти встреча в одной из башен Всемирного торгового центра, но она не состоялась, так как певец проспал.
 Не самый лучший поступок Майкла спас ему жизнь. Трагическим утром 11 сентября 2001 года у Майкла должна была пройти встреча в одной из башен Всемирного торгового центра, но она не состоялась, так как певец проспал.

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