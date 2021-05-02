6-летнюю девочку убило током в Уральске

Ребенок скончался на месте происшествия, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Трагедия произошла сегодня, 2 мая, около 17.00 в поселке Деркул. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, вызов на пульт оператора 102 поступил от медиков скорой помощи. – Они сообщили, что 6-летнюю девочку ударило током во дворе дома. От полученных травм ребенок скончался сразу же. В данный момент на месте работают сотрудники полиции. Материал предварительно оформлен как несчастный случай, - сообщили в полиции. На месте работают сотрудники АО "ЗапКаз РЭК" и газовой службы. Другие подробности траге