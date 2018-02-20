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Социум

6 млн тенге выделено в ЗКО на приобретение продукции для лабораторных проб

В Западно-Казахстанской области на 6 млн тенге закупят различные товары и продукты, которые затем отправят в лаборатории на исследования, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель департамента охраны общественного здоровья Жайдар КУРМАНОВ сообщил, что в 2017 году контролем были охвачены все группы товаров. Было отобрано 2402 образца продукции. На эти цели из бюджета было выделено 3,5 млн тенге. - Несоответствия требованиям технического регламента таможенного Союза выявлены в 268 пробах. Это составило 11%. По пищевой продукции несоответствия сос
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6 млн тенге выделено в ЗКО на приобретение продукции для лабораторных проб
В Западно-Казахстанской области на 6 млн тенге закупят различные товары и продукты, которые затем отправят в лаборатории на исследования, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель департамента охраны общественного здоровья Жайдар КУРМАНОВ сообщил, что в 2017 году контролем были охвачены все группы товаров. Было отобрано 2402 образца продукции. На эти цели из бюджета было выделено 3,5 млн тенге. - Несоответствия требованиям технического регламента таможенного Союза выявлены в 268 пробах. Это составило 11%. По пищевой продукции несоответствия составили 4%. Чаще всего это продукты из государств-членов Таможенного Союза и отечественных производителей, - отметил Жайдар КУРМАНОВ. В целях устранения выявленных нарушений в 2017 году департаментом проведено пять внеплановых проверок, выдано 60 предписаний об устранении нарушений, наложено 5 штрафов на сумму более 180 тысяч тенге. - Результаты мониторинга показывают, что чаще всего пищевые отравления регистрируются в крупных объектах. Столовые и точки общепита, количество посадочных мест в которых не превышает 50, освобождены от внеплановых проверок, - заявил Жайдар КУРМАНОВ. Руслан АЛИМОВ
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