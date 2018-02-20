6 млн тенге выделено в ЗКО на приобретение продукции для лабораторных проб

В Западно-Казахстанской области на 6 млн тенге закупят различные товары и продукты, которые затем отправят в лаборатории на исследования, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель департамента охраны общественного здоровья Жайдар КУРМАНОВ сообщил, что в 2017 году контролем были охвачены все группы товаров. Было отобрано 2402 образца продукции. На эти цели из бюджета было выделено 3,5 млн тенге. - Несоответствия требованиям технического регламента таможенного Союза выявлены в 268 пробах. Это составило 11%. По пищевой продукции несоответствия сос