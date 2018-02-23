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Социум

6 тысяч уральцев посетили «Доступный акимат» в Уральске

Ежедневно "Доступный акимат" посещат около 350 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В рамках своего рабочего визита вице-министр МИК РК Кайрат БАЛЫКБАЕВ посетил акимат Уральска. По словам заместителя акима Уральска Мирболата НУРЖАНОВА, основной поток посетителей обращается в отдел земельных отношений и архитектуры. - У нас открыто 14 окон, которые принимают горожан. За 8 месяцев "Доступный акимат"посетили около 6 тысяч жителей Уральска. Отныне людям не нужно сидеть в очередях. Здесь все очень удобно устроено. Электронная очередь позволяет посетителям видеть сколько человек нахо
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6 тысяч уральцев посетили «Доступный акимат» в Уральске
Ежедневно "Доступный акимат" посещат около 350 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В рамках своего рабочего визита вице-министр МИК РК Кайрат БАЛЫКБАЕВ посетил акимат Уральска. По словам заместителя акима Уральска Мирболата НУРЖАНОВА, основной поток посетителей обращается в отдел земельных отношений и архитектуры. - У нас открыто 14 окон, которые принимают горожан. За 8 месяцев "Доступный акимат"посетили около 6 тысяч жителей Уральска. Отныне людям не нужно сидеть в очередях. Здесь все очень удобно устроено. Электронная очередь позволяет посетителям видеть сколько человек находятся в очереди в то или иное окно, - пояснил Мирболат НУРЖАНОВ. Также заместитель акима Уральска отметил, что в планах расширить работу "Доступного акимата" и увеличить число отделов, которые будут работать в подобном режиме.
акимат

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