Трубы из стекловолокна не выдержали агрессивную среду и тяжесть грунта, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Как рассказал директор ТОО "Батыс су арнасы" Нур Тулеугалиев, 31 мая в 14.00 были полностью устранены последствия масштабной аварии, которая произошла 29 мая.
– 29 мая после обеда случилась авария на КНС-19А до комплекса очистительных сооружений, это линия протяженностью свыше 15 километров 690 метров. В районе поселка Зачаганск, рядом с заправкой "Нефтэк", произошел порыв канализационной сети, и наша бригада приступила к устранению неисправности. Наши службы, техника и работники трудились в течение двух суток без перерыва, и сегодня в 14.00 мы завершили аварийные работы. Город постепенно входит в нормальный режим работы, мы запускаем воду, в некоторых районах она уже появилась. Сразу пускать воду сильным напором нельзя, так как может случиться гидроудар. Все это будет делаться постепенно. Заменили только место порыва, установили металлические трубы с адаптером на участке протяженностью 10 метров, - сообщил директор предприятия.
Выяснилось, что причиной аварии послужило использование некачественного материала при прокладке коллектора.
– В прошлом году была точно такая же авария по улице Шолохова. Мы там тоже долго восстанавливали, так как коллектор лежал на глубине 9 метров. Устранение нынешней аварии также далось нелегко, нам пришлось разгружать линию коллектора, и мы вынуждены были отключить от водоснабжения северо-восточную часть города, чтобы не было канализационных стоков. В данный момент разработана проектно-сметная документация, из республиканского бюджета выделены средства в размере 1,2 млрд тенге, разыгрывается тендер, и примерно в первой половине июня будет известен победитель, который приступит к замене канализационной системы. Трубы из стекловолкна были установлены в 2009 году, и они не оправдали ожидания в наших условиях с большим давлением. По канализационным сетям течет грязная вода, там присутствует агрессивная среда. Стеклопластик - очень хрупкий материал, он просто треснул из-за давления или не выдержал нагрузку грунта. Заранее предугадать это мы не могли, так как в то время этот материал был для нас новинкой. Подрядчик тут не при чем, он использовал тот материал, который указан в смете. Проект утверждало управление строительства ЗКО, - сообщил директор ТОО "Батыс су арнасы".
На вопрос почему же участок не был принят на баланс, директор предприятия отвечать отказался. Между тем выяснилось, что при замене труб из стекловолокна на металлические трубы вода в городе отключаться не будет.
– Рядом будет прокладываться другая линия, а старая будет работать. Проект уже прошел экспертизу и летом уже приступим к работе, - сообщил Нур Тулеугалиев.
Напомним
, 29 мая в 18.30 в поселке Деркул при проведении земельных работ работники частной организации повредили канализационный коллектор диаметром 800 мм. Почти весь город остался без воды. Позже в некоторые районы водоснабжение было восстановлено. Однако большая часть города до сих пор остается без воды. С утра 30 мая в районы города, где нет воды, был организован подвоз
. Однако в связи с жаркой погодой за водой образовались очереди
. Вода была подана
в дома после обеда 30 мая.
