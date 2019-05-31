Старожилы города не припомнят столь их огромное количество, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Неприятностей жителям Атырау бабочки не причиняют, но многих интересует, почему их так много. По словам декана факультета естественных и сельскохозяйственных наук АГУ им. Х. Досмухамедова Рауана Абдинова, скорее всего, сказались оптимальные для этого вида погодные условия. - Это, судя по всему, репейница. За лето такие бабочки развиваются до четырех поколений - при хороших условиях для них, затем мигрируют на север, - объяснил Рауан Абдинов. По мнению специалиста, ничего необычного и плохого в нашествии бабочек нет. - Наоборот, больше цветов опылят, - резюмировал собеседник. Лина ОЙЛОВА