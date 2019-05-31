Неприятностей жителям Атырау бабочки не причиняют, но многих интересует, почему их так много. По словам декана факультета естественных и сельскохозяйственных наук АГУ им. Х. Досмухамедова Рауана Абдинова, скорее всего, сказались оптимальные для этого вида погодные условия. - Это, судя по всему, репейница. За лето такие бабочки развиваются до четырех поколений - при хороших условиях для них, затем мигрируют на север, - объяснил Рауан Абдинов. По мнению специалиста, ничего необычного и плохого в нашествии бабочек нет. - Наоборот, больше цветов опылят, - резюмировал собеседник.