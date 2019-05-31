Все остальные мероприятия пройдут вовремя, как и было запланировано, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". - Уважаемые дети, родители, коллеги в связи с погодными условиями – усилением жары в нашем регионе, в целях безопасности и сохранения здоровья учащихся парад, запланированный в городе Уральске на площади Абая, посвященный 1-му июня отменяется. Праздник для детей будет организован в городском парке культуры и отдыха, - сообщили в управлении внутренней политики ЗКО. Напомним, 1 июня в Уральске пройдет празднование Дня защиты детей. Мероприятия будут организованы в нескольких местах города.