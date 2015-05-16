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Социум

В Уральск прилетел чемпион мира по шахматам

Сегодня, 16 мая, в уральском аэропорту встречали Жаната САИНА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Чемпион мира по шахматам среди юниоров Жанат САИН Из Таиланда в Алматы, а потом в родной Уральск сегодня вечерним рейсом прилетел Жанат САИН. Его встречала целая делегация из ДЮСШ №2, друзья и родные. На чемпионате мира по шахматам, который проходил с 6 по 15 мая в Паттайя (Таиланд), уралец стал абсолютным чемпионом мира по шахматам среди юниоров. По словам Жаната, он стал заниматься шахматами в семь лет. - Я видел, как занимается мой двоюродный брат, мне стало интересно, и я начал занима
Анэль Кайнеденова
В Уральск прилетел чемпион мира по шахматам
Сегодня, 16 мая, в уральском аэропорту встречали Жаната САИНА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Чемпион мира по шахматам среди юниоров Жанат САИН
Чемпион мира по шахматам среди юниоров Жанат САИН
Чемпион мира по шахматам среди юниоров Жанат САИН Из Таиланда в Алматы, а потом в родной Уральск сегодня вечерним рейсом прилетел Жанат САИН. Его встречала целая делегация из ДЮСШ №2, друзья и родные. На чемпионате мира по шахматам, который проходил с 6 по 15 мая в Паттайя (Таиланд), уралец стал абсолютным чемпионом мира по шахматам среди юниоров. По словам Жаната, он стал заниматься шахматами в семь лет. - Я видел, как занимается мой двоюродный брат, мне стало интересно, и я начал заниматься, - рассказал чемпион. На чемпионате Жанат провел 9 матчей, 6 из которых закончил победой, а 3 - ничьей. - Самым сложным и долгим был последний матч, который я играл с филиппинцем, - говорит Жанат. - Он длился больше пяти часов, никто из нас не хотел сдаваться. Но в итоге победил я. Нарадоваться победе сына, а еще больше его приезду не могли родители Жаната. - Мы очень переживали, были уверены в победе сына, но все же было страшно, ведь это чемпионат мира и там много сильных детей-игроков, но наш сын нас не подвел, - говорит мама новоиспеченного чемпиона Салтанат КАСЫМОВА. - В детстве он был как все дети непоседливым, усидчивости не было. Усидчивость пришла с годами, постепенно. Несмотря на свое чемпионское звание, Жанат уже в понедельник он примется за уроки - до окончания занятий осталось совсем немного. Подросток заканчивает 10 класс СОШ №7. Нельзя не отметить, что учится он на одни пятерки, а его любимые предметы в школе - это математика и физика. У Жаната два тренера - один в Уральске, другой - в Астане. - Я познакомился с Жанатом в 2011 году, - говорит тренер ДЮСШ №2 Валерий МИН. - Он очень сильный игрок, и могу сказать, что ученик превзошел учителя. В прошлом году Жанату было присвоено звание международного мастера, а теперь мы будем готовиться к новой ступени - к званию международного гроссмейстера. К слову, на чемпионате мира по итогам общекомандного зачета казахстанские шахматисты завоевали десять медалей и заняли четвертое место. Шахматисты из Казахстана завоевали пять бронзовых, три серебряных и две золотые медали.
9.Статические 010
9.Статические 010
Мама Жаната Салтанат КАСЫМОВА
Мама Жаната Салтанат КАСЫМОВА
Мама Жаната Салтанат КАСЫМОВА
Тренер чемпиона мира Валерий МИН
Тренер чемпиона мира Валерий МИН
Тренер чемпиона мира Валерий МИН
9.Статические 009
9.Статические 009
9.Статические 014
9.Статические 014
zsC9Wonamc8 Фото и видео Ербола АМАНШИНА    

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