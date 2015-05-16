В Уральск прилетел чемпион мира по шахматам

Сегодня, 16 мая, в уральском аэропорту встречали Жаната САИНА, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Чемпион мира по шахматам среди юниоров Жанат САИН Из Таиланда в Алматы, а потом в родной Уральск сегодня вечерним рейсом прилетел Жанат САИН. Его встречала целая делегация из ДЮСШ №2, друзья и родные. На чемпионате мира по шахматам, который проходил с 6 по 15 мая в Паттайя (Таиланд), уралец стал абсолютным чемпионом мира по шахматам среди юниоров. По словам Жаната, он стал заниматься шахматами в семь лет. - Я видел, как занимается мой двоюродный брат, мне стало интересно, и я начал занима