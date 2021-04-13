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Социум

63-летний житель Атырау впервые получил удостоверение личности

Все эти годы он жил по старому "красному паспорту", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, с начала года выявлены девять граждан, которые жили по документам старого образца на основании свидетельств о рождении. – Недокументированные люди имеют недействительные паспорта одной из стран СНГ, или же владельцы бывших паспортов СССР. Большая часть из них переехали в РК из республик бывшего СССР в несовершеннолетнем возрасте. В связи с отсутствием документов, удостоверяющих личность, эта категория граждан лишена права получения
Арайлым Усербаева
63-летний житель Атырау впервые получил удостоверение личности
Все эти годы он жил по старому "красному паспорту", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
63-летний житель Атырау впервые получил удостоверение личности
63-летний житель Атырау впервые получил удостоверение личности
По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, с начала года выявлены девять граждан, которые жили по документам старого образца на основании свидетельств о рождении. – Недокументированные люди имеют недействительные паспорта одной из стран СНГ, или же владельцы бывших паспортов СССР. Большая часть из них переехали в РК из республик бывшего СССР в несовершеннолетнем возрасте. В связи с отсутствием документов, удостоверяющих личность, эта категория граждан лишена права получения пособий и  они ограничены в получении государственных услуг. В настоящее время  проводится широкомасштабная акция по выявлению лиц с неурегулированным статусом для оформления документов гражданина РК, - сообщили в полиции. К примеру, 63-летний пенсионер города Атырау на момент достижения 32-летнего возраста получил паспорт образца 1990 года, после чего не документировался. Все эти годы он жил по старому "красному паспорту". Новые документы оформил с помощью сотрудников миграционной полиции в течение 15 дней. Пенсионер выразил свою признательность полицейским. – Для оформления документов данной категории граждан, необходимо обратиться в миграционную службу,- отметил начальник департамента полиции Атырауской области Камза Умбеткалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено пресс-службой ДП Атырауской области
паспорт пенсионер

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