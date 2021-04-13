63-летний житель Атырау впервые получил удостоверение личности

Все эти годы он жил по старому "красному паспорту", передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, с начала года выявлены девять граждан, которые жили по документам старого образца на основании свидетельств о рождении. – Недокументированные люди имеют недействительные паспорта одной из стран СНГ, или же владельцы бывших паспортов СССР. Большая часть из них переехали в РК из республик бывшего СССР в несовершеннолетнем возрасте. В связи с отсутствием документов, удостоверяющих личность, эта категория граждан лишена права получения