Иллюстративное фото из архива "МГ" Руководитель управления ветеринарии ЗКО Серик Нурмаганбетов сообщил, что по итогам года в рамках мероприятий по отлову и биостерилизации бродячих собак и кошек на территории области был произведен отлов 3 756 бродячих собак и кошек, 2060из них, пройдя биостерилизацию, были возвращены в среду обитания. - На услуги по отлову и биостерилизации бродячих собак и кошек в 2021 году из областного бюджета выделено 63,1 млн тенге. Из них по Уральску - 28,4 млн тенге. В настоящее время в Уральске и районах, кроме Бурлинского и Чингирлауского, деятельность по отлову и биостерилизации бродячих собак и кошек ведется районными ветеринарными станциями г. Уральска, ТОО «КарачаганакПромСервис» в Бурлинском и Чингирлауском районах, - рассказал Серик Нурмаганбетов. Он отметил, что в этом году запланирован отлов и биостерилизация 5 534 бродячих собак и кошек. - На сегодняшний день по области произведен отлов 593 бродячих собак и кошек, которые прошли биостерилизацию и были возвращены в среду обитания. Из них в Уральске 425 бродячих собак и кошек. Стоит отметить, что 9 декабря 2020 года решением маслихата ЗКО № 40-5 внесены изменения в пункт 9 раздела 2 «Правил содержания и выгула собак и кошек на территории ЗКО». Согласно внесенным изменениям все собаки и кошки области подлежат обязательному чипированию, - отметил руководитель управления ветеринарии. К слову, для чипирования домашних животных (собак и кошек) можно обратиться в местные ветеринарные станции или частные ветеринарные клиники. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.