Иллюстративное фото из архива "МГ" 30 сентября в здании областного маслихата прошел Единый день отчета контрольно-надзорных органов перед бизнес-сообществом, в котором приняли участие первый заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев, руководители государственных органов, представители бизнес-сообществ. – Сегодня мы проводим Единый день отчета. Контрольно-надзорные органы будут отчитываться перед бизнес-сообществом. Это прямое поручение президента страны. Основная задача, которая стоит перед нами, - это создание благоприятного климата для малого и среднего бизнеса. По итогам сегодняшней встречи будут приняты решения по улучшению условий для бизнеса, - рассказал Мухтар Манкеев. По словам заместителя прокурора области Амантая Рашкалиева, в области функционируют 65 государственных органов, которые могут влиять на бизнес. Больше всего предприниматели страдают от проверок со стороны СЭС, пожарных и фискальных органов. Как рассказал заместитель руководителя департамента экологии по ЗКО Мурат Ермеккалиев, за восемь месяцев этого года в департамент экологии поступило 45 заявок от представителей бизнеса, по которым выдано 36 разрешений.– Департаментом экологии по ЗКО осуществляется два вида оказания государственных услуг - выдача заключений и выдача экологического разрешения. Государственные услуги оказываются в электронном формате. Со стороны услугополучателей жалоб не зафиксировано. За 2019 год в департамент поступило 45 заявок, по которым выдано 36 разрешений, отклонено 4 заявки, остальные находятся на рассмотрении. На госэкспертизу поступило 140 проектных документов. На территории Уральска и близлежащих поселков зарегистрировано 503 несанкционированных свалки, и их количество с каждым разом увеличивается. Их удается выявить с помощью космических съемок. Ликвидация стихийных свалок требует системной и каждодневной работы.Кроме этого, одним из проблемных вопросов области является состояние полигона твердо-бытовых отходов города Уральск, который был введен в эксплуатацию в 1975 году с расчетом срока службы на 25 лет. В 2000 году срок был продлен еще на 25 лет. В связи с интенсивным развитием города и увеличением численности населения увеличивается объем вывозимого мусора. Мощность полигона не может обеспечить соблюдение требований экологического кодекса хранения ТБО. Вследствие чего на территории полигона систематически происходят возгорания, которые неблагоприятно влияют в целом на окружающую среду. За последние четыре месяца мы четыре раза встречались с представителями ТОО "ICM Recycling", на балансе которого находится полигон и предупреждали об административной ответственности. Проверки были проведены на основании писем ДЧС ЗКО, прокуратуры области, - сообщил Мурат Ермеккалиев. Стоит отметить, что объем выбросов, загрязняющих веществ в 2018 году по области, составил 63 тысячи тонн и составил 2,5% от общих выбросов по республике. По республике эта цифра составляет 21 миллион тонн. – Основные выбросы приходятся на такие крупные промышленные предприятия, как КПО б.в., "Жаикмунай" и "Конденсат". Сбросы загрязняющих веществ в сточные воды в 2018 году составили 46,2 тысячи тонн, львиную долю которых составили выбросы компаний КПО б.в., "Батыс су арнасы", "Аксайжылукуат" и "Жайыктеплоэнерго". По области в 2018 году размещено 138 тысяч тонн отходов, из них 108 тысяч тонн - твердо-бытовые отходы и 30 тысяч тонн отходы производства компаний КПО б.в., Уральская птицефабрика и "Батыс су арнасы", - добавил Мурат Ермеккалиев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.