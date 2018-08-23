Выяснилось, кто распространял спам-рассылку о якобы выводе денег с помощью портала eGov, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Службу реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT "Государственной технической службы" Комитета национальной безопасности РК. Иллюстративное фото из архива "МГ" - При проведении анализа установлено, что домен - fdx.info/egov, расположенный за пределами Республики Казахстан, осуществляет спам рассылку посредством мобильных мессенджеров от имени "электронного правительства" - Egov.kz с целью пополнения базы телефонных номеров, - говорится в сообщении Службы реагирования. В ведомстве призвали казахстанцев внимательно относиться к обеспечению безопасности телефона, на который приходят СМС уведомления и одноразовые коды. - Если в качестве такого телефона используется смартфон - настоятельно советуем установить антивирусное ПО на него. Для попыток заражения, могут использоваться вложения таких форматов, которые не вызывают подозрений пользователя (например, doc, pdf, xls). Просим учесть, что для заражения можно использовать большинство распространенных форматов файлов (в том числе - популярных офисных приложений). Советуем рассматривать любое подозрительное письмо (от неизвестного адресата, на неожиданную тему, где Вам предлагают (или Вас пытаются заставить) выполнить некую операцию срочно, либо в сжатое время) - как вредоносное. Советуем внимательно проверять адрес отправителя - злоумышленники могут отправить Вам письмо от имени Вашего знакомого или доверенной организации, изменив одну-две буквы в адресе. Служба KZ-CERT рекомендуют пользователям удвоить бдительность и не открывать подозрительные письма и файлы, полученные из недоверенных источников, - порекомендовали в Службе реагирования на компьютерные инциденты. Напомним, в мессенджера WhatsApp активно распространялось сообщение о том, что те, кто работал в период с 1991 по 2018 год, на территории Казахстана или Российской Федерации, имеют право на вывод 650.000,00 ₸ от eGov. Далее была размещена ссылка. АО "Национальные информационные технологии" опровергло данную информацию.  