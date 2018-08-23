В данный момент школы Уральска на 85% обеспечены учебниками. На закупку учебников из бюджета было выделено 950 млн тенге. В этом году по новым учебникам будут обучаться ученики 3, 6 и 8 классов. Также в городском отделе образования сообщили, что поступили новые учебники по полиязычию и для предшкольной подготовки детей. Стоит добавить, что в новом учебном году за парты сядут 6300 первоклашек, это на 1000 больше, чем в прошлом году. В отделе образования отмечают, что учебников хватит на всех и родителям не придется покупать их за свой счет. - Новость этого года в том, что после того как начнется учебный год, примерно после 20 сентября, школы будут иметь доступ к электронным учебникам. Это очень большая помощь, мы говорим о том, что портфели тяжелые, поэтому будет возможность учебники оставить в школе, а дома заниматься по электронным учебникам, - рассказала руководитель городского отдела образования Жансулу Туремуратова.