В материале от 12 июля 2018 г., опубликованном на портале mgorod.kz «Вице-президент АО "Атырау Жарык" рассказал о причинах частых отключений электричества», была допущена ошибка. В статье было указано, что в Атырау и его пригороде в сильную жару отключения света носили веерный характер. Тогда как на самом деле веерных отключений электричества не было. Также в статье говорилось о том, что в поселке Геолог электричество отключали на 6 часов.  На самом деле в поселке Геолог электричество отключалось до 6 часов вечера – с 16.00 до 18.00. Редакция портала mgorod.kz приносит свои извинения АО "Атырау Жарык" и его руководству за допущенную ошибку.