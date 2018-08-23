Махамбетским районным судом Атырауской области рассмотрено уголовное дело в отношении жителя пригородного поселка. По материалам дела, в июле этого года сотрудники полиции на центральной улице села Алмалы остановили подозрительный автомобиль. Оказалось, что водитель управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения.

- После того, как инспектор решил провести «алкотест», водитель стал сопротивляться и вырвал пуговицы на форме полицейского. Когда полицейский попытался надеть наручники на водителя и посадить его в автомобиль, тот ударил инспектора головой в область переносицы и сбежал с места преступления, - рассказали в пресс-службе Махамбетского районного суда Атырауской области.

На судебном заседании подсудимый признал свою вину, раскаялся и извинился перед потерпевшим, попросив судью назначить ему легкое наказание. Приговором суда подсудимый признан виновным по ч.1 ст.380 УК РК "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного, специального государственного органа, военнослужащего", ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ерлан ОМАРОВ