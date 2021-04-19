659 мероприятий планируют провести на майские праздники в ЗКО

Из них 451 мероприятие пройдет в онлайн формате, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 19 апреля в областном акимате прошло рабочее совещание с участием акима области. По информации руководителя управления внутренней политики Нурлыбека Даумова, составлен план мероприятий, посвященный майским праздникам. Так, всего в области планируется провести 659 мероприятий, большинство из которых пройдут в режиме онлайн. На день единства народа Казахстана запланировано проведение 207 мероприятий, 76 из которых в дистанционном формате, 131 - в традиционном. Празднование будет проходить с 15 апреля по