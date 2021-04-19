659 мероприятий планируют провести на майские праздники в ЗКО

Основные мероприятия: 28 апреля в Доме дружбы состоится научная конференция "Татулыгымыз бир шанырак астында". 28 апреля в ДК Молодежи пройдет концерт оркестра русских народных инструментов "Ынтымагы жараскан туган олкем - Казакстан". 29 и 30 апреля во всех образовательных учреждениях пройдет комплексное мероприятие "Жана толкын". Планируется награждение активных воспитанников, которые за последние три года были удостоены призовых мест на различных республиканских и международных конкурсах. 1 мая в в онлайн формате продут концерты в Доме творчества молодежи и в Доме дружбы. 1 мая члены этнокультурных объединений проведут акцию по посадке деревьев и благотворительную акцию "30 добрых дел". 1 мая в 11.00 в Парке культуры и отдыха стартует велопробег, в котором могут принять участие все жители города. Пробег завершится на Площади первого президента. 1 мая во Доме культуры молодежи пройдет концерт "Береке басы - достык". Кроме этого, в социальных сетях будут проходить выставки национальных костюмов, национальных блюд, викторины и выставка народного творчества.В День Защитника Отечества в области запланировано проведение 175 мероприятий, 121 из которых пройдут в онлайн формате, 54 - в оффлайн режиме. Празднование будет проходить с 21 апреля по 9 мая. 48 мероприятий пройдут в Уральске, остальные - в районах.
Основные мероприятия: 2 мая в воинской части 5517 будет проведена экскурсия "Один день из жизни защитника Отечества". 5 мая в центре творчества молодежи пройдет конкурс патриотических песен "Ерликке бастар аскак ан". 5 мая во всех учреждения технического и профессионального образования среди студентов пройдут военно-патриотические игры "Отан коргаушы - 2021". 5-6 мая в казахском драматическом театре имени Х.Букеевой пройдет конкурс "Жигит султаны", состоящий из четырех туров. 7 мая в стадионе "Жастар" состоится отборочный тур республиканского турнира "Казакстан барысы". 7 мая в казахском драматическом театре имени Х.Букеевой будет показана драма "Маншук", а в русском драматическом театре имени А.Островского зрителям будет представлена драматическая баллада "Рядовые". 8-9 мая в перевалочной роще пройдет велосоревнование кросс-кантри, в котором могут принять участие 80 жителей города.Ко Дню Победы 9 мая в области запланировано проведение 277 мероприятий, 109 из которых пройдут в онлайн формате, 78 - в оффлайн. Празднование будет проходить с 10 апреля по 19 мая. 80 мероприятий пройдут в Уральске, остальные в районах.
Основные мероприятия: В апреле и в мае пройдет патриотическая акция "Урпак тагзымы", в рамках которой будет благоустраиваться и облагораживаться улицы и памятники, которые носят имена героев и ветеранов ВОВ. Волонтеры будут ходить к ветеранам и помогать по хозяйству и сажать деревья. С 5 по 8 мая в Ледовом дворце пройдут соревнования по хоккею с шайбой среди молодежи "Кубок победы". 6 мая в областном краеведческом музее планируется провести выставку "Урпакка уран болган Улы Женис", в социальных сетях пройдет конференция-телемост на тему "Великие имена великой победы". 8 мая в кинотеатре имени Гагарина пройдет презентация документального фильма "Женис жангырыгы". 9 мая планируется возложить цветы к Вечному огню, к Братской могиле, к памятникам Трем героиням, Г.Жукову и Т.Масину. В социальных сетях будет демонстрироваться театрализованные телевизионные съемки "Умытылмайтын Женис". 9 мая пройдет флешмоб по исполнению песен военных лет с балконов. Так же планируется посетить ветераном и спеть под их балконами военно-патриотические песни. 9 мая в городском парке культуры и отдыха пройдет концертная программа в Солдатская каша".– Все мероприятия будут проходить в строгом соответствии с санитарными нормами, - добавил Нурлыбек Даумов. Аким области Гали Искалиев отметил, ветераны ни в коем случае не должны остаться без внимания. – К сожалению, большинство мероприятий нам придется провести в онлайн формате, без участия людей. Я до этого говорил, что на майские праздники нельзя посещать ветеранов с поздравлениями. В этой связи поручаю своему заместителю Бакытжану Нарымбетову организовать работу наших волонтеров, через которых все наши поздравления и подарки дойдут до ветеранов. Они должны соблюдать все санитарные требования. Наши ветераны не должны остаться без внимания. Как раньше праздновались майские праздники, мы все знаем. В первую очередь все государственные органы и предприятия должны поздравлять ветеранов только через волонтеров, - напомнил глава региона. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.