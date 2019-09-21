Ул.Чапаева от пр.Назарбаева до ул.Чагано-Набережная; Ул.Тукая от пр.Назарбаева до ул.Чагано-Набережная; Ул.Савичева от пр.Назарбаева до ул.Чагано-Набережная; Ул.Даулеткерея от пр.Назарбаева до ул.Чагано-Набережная; Ул.Карева от пр.Назарбаева до ул.Чагано-Набережная; Ул.Фрунзе от пр.Назарбаева до ул.Чагано-Набережная; Ул.Досмухамедова от пр.Назарбаева до ул.Чагано-Набережная; Ул.Г.Караша от пр.Назарбаева до ул.Чагано-Набережная; Ул.Комсомольская от ул.Досмухамедова до ул.Караш; Ул.Чкалова от ул.Джамбейтинская до ул.Просторная; Ул.Чкалова от ул.Ружейникова до ул.Каратюбинская; Ул.Гагарина от ул.Ружейникова до конечноостановки Мясокомбинат

21 сентября в Уральске прошел очередной субботник по санитарной очистке города. Несмотря на дождливую погоду, на улицы города вышли более 11 тысяч уральцев. Кроме этого, городские улицы и дворы очищали от мусора государственные служащие, работники коммунальных предприятий и строительных компаний, представители 81 КСК города, активисты молодежных объединений, 1520 студентов высших и средних учебных заведений, а также рядовые горожане. Всего 527 организаций вышли на городской субботник. – Сегодня мы всей группой вышли на субботник. Я думаю, что мы, как патриоты своей страны, должны внести свой вклад в процветание нашего города. Каждый человек должен убирать за собой, учить этому своих детей. "Чисто не там, где убирают, а там где не сорят" и этого принципа мы должны придерживаться, - говорит студент высшего учебного заведения Диас. По данным пресс-служба акима города, на субботник были привлечены 12 грузовых машин и 5 автобусов, которые предоставили организации пассажирских перевозок, а также ТОО «Жайык Таза кала». Стоит отметить, что город был поделен на 12 участков, в каждом из которых проводилась санитарная очистка. С территории Уральска было вывезено 670 кубометров мусора.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.