69 детей утонули в Казахстане с начала купального сезона: МВД обратилось к родителям

С начала купального сезона в водоемах Казахстана погибли 69 несовершеннолетних, сообщает Polisia.kz. В связи с участившимися случаями гибели детей Министерство внутренних дел РК призвало родителей усилить бдительность и строго соблюдать правила безопасности.
- Чаще всего несчастные случаи происходят в результате купания в необорудованных для этого местах. Зачастую дети купаются на стихийных пляжах, где не обследовано дно, имеются водовороты и сильное течение, - подчеркнули в МВД.
Кроме того, в ведомстве отметили еще один тревожный фактор: зачастую дети гибнут из-за того, что взрослые на отдыхе злоупотребляют алкоголем и оставляют их без должного присмотра.
Полицейские напоминают, что нарушение правил безопасности влечет за собой административную ответственность. Согласно статье 364 КоАП РК, купание в запрещенных местах категорически воспрещено. С начала года к ответственности по этой статье уже привлечено свыше 2700 человек.
Чтобы не допустить новых трагедий, МВД рекомендует родителям следовать простым правилам:
- избегать купания в необорудованных для этого местах;
- следить за детьми во время отдыха вблизи водоемов и не оставлять их без внимания;
- объяснить детям, что купание в незнакомых местах может таить такие опасности как сильное течение, наличие камней или мусора, подводные водовороты и т.д.;
- помнить, что купание в холодной воде в сильную жару опасно для здоровья, так как резкий перепад температур может привести к спазму сосудов и судорогам.