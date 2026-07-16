69 детей утонули в Казахстане с начала купального сезона: МВД обратилось к родителям

Чаще всего несчастные случаи происходят в результате купания в необорудованных для этого местах.

С начала купального сезона в водоемах Казахстана погибли 69 несовершеннолетних, сообщает Polisia.kz. В связи с участившимися случаями гибели детей Министерство внутренних дел РК призвало родителей усилить бдительность и строго соблюдать правила безопасности.

- Чаще всего несчастные случаи происходят в результате купания в необорудованных для этого местах. Зачастую дети купаются на стихийных пляжах, где не обследовано дно, имеются водовороты и сильное течение, - подчеркнули в МВД.

Кроме того, в ведомстве отметили еще один тревожный фактор: зачастую дети гибнут из-за того, что взрослые на отдыхе злоупотребляют алкоголем и оставляют их без должного присмотра.

Полицейские напоминают, что нарушение правил безопасности влечет за собой административную ответственность. Согласно статье 364 КоАП РК, купание в запрещенных местах категорически воспрещено. С начала года к ответственности по этой статье уже привлечено свыше 2700 человек.

Чтобы не допустить новых трагедий, МВД рекомендует родителям следовать простым правилам: