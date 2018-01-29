69 миллионов тенге задолжали жители Атырау за газ

Общая дебиторская задолженность перед газовым монополистом составляет свыше 175 миллионов тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта inform.kz Цифры были озвучены в ходе брифинга в РСК директором Атырауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Максутом АБУОВЫМ. -На 25 января 2018 года дебиторская задолженность производственных филиалов за потребленный товарный газ перед АО «КазТрансГазАймак» составляет 175 млн 640 тенге. Из них население - 69 млн тенге, промышленные предприятия 22 млн тенге и бюджетные организации -46 млн тенге. Ведем борьбу со