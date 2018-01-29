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Социум

69 миллионов тенге задолжали жители Атырау за газ

Общая дебиторская задолженность перед газовым монополистом составляет свыше 175 миллионов тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта inform.kz Цифры были озвучены в ходе брифинга в РСК директором Атырауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Максутом АБУОВЫМ. -На 25 января 2018 года дебиторская задолженность производственных филиалов за потребленный товарный газ перед АО «КазТрансГазАймак» составляет 175 млн 640 тенге. Из них население - 69 млн тенге, промышленные предприятия 22 млн тенге и бюджетные организации -46 млн тенге. Ведем борьбу со
gorod
69 миллионов тенге задолжали жители Атырау за газ
Общая дебиторская задолженность перед газовым монополистом составляет свыше 175 миллионов тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото с сайта inform.kz Цифры  были озвучены в ходе брифинга в РСК  директором Атырауского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Максутом АБУОВЫМ. -На 25 января 2018 года дебиторская задолженность производственных филиалов за потребленный товарный газ перед АО «КазТрансГазАймак» составляет 175 млн 640 тенге. Из них население - 69 млн тенге, промышленные предприятия 22 млн тенге и бюджетные организации -46 млн тенге. Ведем борьбу со злостными неплательщиками, отключаем газ, конечно, на населении это не отразится, но, тем не менее, за потребленный газ нужно платить, - подчеркнул Максут АБУОВ. На сегодня АО «КазТрансГаз Аймак» в список злостных неплательщиков внесло 6 предприятий, имеющих большую дебиторскую задолженность за газ: - ИП «Куспанова»  - 24 млн тг - ТОО «Таза Құбыр» - 7 919 000 тг - ТОО «Атакент - Жылыой» Доссор пос. Мектеп құрылысы- 2 567 000 тг - ТОО «Жайық-Универсал» ЖШС - 458 000 тг - Колледж "Болашақ" - 754 000 тг - ИП «Канатова Н.»  -333 000 тг - ИМ «Асанова М.» – 1 593 000 тг Отметим, что Атырауский производственный филиал АО "КазТрансГаз Аймак" оказывает услуги по транспортировке и реализации газа на территории города Атырау и шести районов области. Ерлан ОМАРОВ
газ задолженность долги

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