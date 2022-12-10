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69 случаев гриппа зарегистрировано в ЗКО

28 заболевших - дети, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбека Мустаева, всего в этом эпидсезоне (с первого октября) зарегистрировано 14 166 случаев ОРВИ. Из них 9 263 случая среди детей, в том числе у малышей до одного года – 957 случаев. Среди беременных женщин – 1 119 случаев. За этот эпидемиологический сезон зарегистрировано 69 случаев лабораторно подтверждённого грипп. Из них грипп штамма А (Н1N1) – четыре случая. Остальные случаи штамма В, в том числе среди беременн
Арайлым Усербаева
69 случаев гриппа зарегистрировано в ЗКО
28 заболевших - дети, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Вакцинация подростков началась в Алматы
Вакцинация подростков началась в Алматы
Иллюстративное фото из архива "МГ" По данным заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Нурлыбека Мустаева, всего в этом эпидсезоне (с первого октября) зарегистрировано 14 166 случаев ОРВИ. Из них 9 263 случая среди детей, в том числе у малышей до одного года – 957 случаев. Среди беременных женщин – 1 119 случаев. За этот эпидемиологический сезон зарегистрировано 69 случаев лабораторно подтверждённого грипп. Из них грипп штамма А (Н1N1) – четыре случая. Остальные случаи штамма В, в том числе среди беременных женщин – 12 случаев, среди детей до 14 лет – 28 случаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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