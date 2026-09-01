7 тысяч на всю страну: Нацбанк выпускает монету с легендарной историей любви

Казахстанцы смогут купить редкую 200-тенговую монету уже со 2 сентября.

Национальный Банк Казахстана пополняет культовую серию «Мифы, легенды, комиксы». Уже со 2 сентября нумизматы и ценители фольклора смогут приобрести новую коллекционную монету, посвященную героям знаменитой поэмы «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу».

Новинка воспевает главную историю верности и любви в казахском эпосе. Ее отчеканили на Казахстанском монетном дворе из мельхиора (сплав МН 25) с применением технологии яркой цветной печати. При номинале в 200 тенге монета весит 15 граммов, имеет диаметр 33 мм и выполнена в высоком качестве «brilliant uncirculated».

Отметим, что выпуск строго ограничен: регулятор отчеканил всего 7 000 экземпляров. Учитывая высокий спрос на монеты этой серии, коллекционерам стоит подготовиться заранее.

Старт продаж намечен на утро среды, 2 сентября. Монету можно будет приобрести исключительно онлайн — в официальном интернет-магазине регулятора kazcoins.nationalbank.kz.

Можно ли ей расплачиваться в магазине?

По закону эти 200 тенге считаются полноценным платежным средством. Любой банк или магазин в Казахстане обязан принять монету по ее номиналу, зачислить на счет или обменять.

Однако реальная ценность подобных экземпляров на вторичном рынке обычно быстро превышает номинальную. Для покупателей это не просто красивый сувенир, но и потенциально удачное вложение в редкий предмет коллекционирования.