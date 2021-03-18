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Происшествия

70 ДТП произошло в Актобе с начала года

В авариях погибли 5 человек и 87 получили различные травмы. Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации управления полиции Актобе, согласно анализа дорожно-транспортных происшествий за 2021 год на дорогах города совершено 70 ДТП, где погибло 5 человек и 87 получили различные телесные повреждения. Как рассказали в полиции, для повышения транспортной дисциплины водителей, снижения количества ДТП, а также профилактики нарушений ПДД в общественных местах Батальоном патрульной полиции проводятся профилактические мероприятия. В частности раздаются брошюры, где указаны сведения о дорожно-транспо
gorod
70 ДТП произошло в Актобе с начала года
В авариях погибли 5 человек и 87 получили различные травмы.
70 ДТП произошло в Актобе с начала года
70 ДТП произошло в Актобе с начала года
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации управления полиции Актобе, согласно анализа дорожно-транспортных происшествий за 2021 год на дорогах города совершено 70 ДТП, где погибло 5 человек и 87 получили различные телесные повреждения. Как рассказали в полиции, для повышения транспортной дисциплины водителей, снижения количества ДТП, а также профилактики нарушений ПДД в общественных местах Батальоном патрульной полиции проводятся профилактические мероприятия. В частности раздаются брошюры, где указаны сведения о дорожно-транспортных происшествиях и аварийно-опасных участках города. - Обращаюсь к водителям и пешеходам, призываю к соблюдению ПДД РК и быть ответственными участниками дорожного движения, соблюдать скоростной режим. Не выезжать на полосу встречного движение, не создавать аварийные ситуации, уступать дорогу пешеходам, не пользоваться во время вождения сотовыми телефонами, быть пристегнутыми ремнями безопасности, пешеходам переходить проезжую часть по пешеходному переходу, - резюмировал командир батальона патрульной полиции УП г.Актобе Ермек Шуканов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании Азамат АКЫЛ
Актобе полиция ДТП

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