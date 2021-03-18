70 ДТП произошло в Актобе с начала года

В авариях погибли 5 человек и 87 получили различные травмы. Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации управления полиции Актобе, согласно анализа дорожно-транспортных происшествий за 2021 год на дорогах города совершено 70 ДТП, где погибло 5 человек и 87 получили различные телесные повреждения. Как рассказали в полиции, для повышения транспортной дисциплины водителей, снижения количества ДТП, а также профилактики нарушений ПДД в общественных местах Батальоном патрульной полиции проводятся профилактические мероприятия. В частности раздаются брошюры, где указаны сведения о дорожно-транспо