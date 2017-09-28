Официальный сбор денег на лечение в Германию приостановлен, но добровольное пожертвование продолжается, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Как рассказала волонтер Оксана, Рамина МУХАМЕДЬЯРОВА после прошедшего обследования в Астане в национальном центре материнства и детства находится дома. - В больницу нас не приняли, нам сказали, что девочке дома будет лучше. На самом деле, по моим наблюдениям, Рамине дома комфортнее и ее мама тоже лучше себя чувствует. Все необходимые лекарства родители вводят самостоятельно через зонд. У девочки сильные приступы стали происходить гораздо реже, все-таки измененные дозы лекарств в Астане идут на пользу, - сообщила Оксана. Со слов Оксаны, Рамину не повезут в Германию. Для нее нашли лучший вариант. - Официальный сбор денежных средств мы приостановили, добровольное пожертвование продолжается. Вообще мы нашли хорошую клинику в Америке имени Джонса Хопкинса. У этой клиники есть филиалы по всему миру, и ближе всего к Уральску, это в Турции. Теперь нам нужно будет поехать туда, пройти полное обследование на самом современном оборудовании, и американские нейрохирурги смогут дистанционно выписать нам лечение, - рассказала Оксана. Напомним, Рамина МУХАМЕДЬЯРОВА перенесла инсульт весной этого года. Родители девочки планировали увезти свою дочь для реабилитации в Германию. 6 сентября руководитель управления здравоохранения ЗКО Канат ТОСЕКБАЕВ сообщил, что девочка самолетом санавиации отправится в Астану для дальнейшей реабилитации. История затронула сердца не только уральцев, но и жителей всей Республики. Так, на концерте посвященном Дню города, певец Сон Паскаль посвятил песню 9-месячной Рамине. Кроме того, там стояли несколько человек, которые собирали деньги на лечение девочки за границей. 8 сентября на санавиации Рамина, была доставлена в  Астану в национальный центр материнства и детства. Там же за 6 дней ей провели обследование и отправили домой.