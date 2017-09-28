Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказали в пресс-службе ДВД ЗКО, 20 сентября этого года в центре Уральска был угнан автомобиль марки «Фольксваген». - В ходе оперативно-розыскных мероприятий за совершение угона задержан 23-летний парень, который состоит на учете ОВД по аналогичным преступлениям. Такое же преступление было совершено 23 сентября в поселке Чингирлау. Там была угнана машина марки «Лада», в этот раз автомобиль был угнан 24-летним жителем Уральска, который позже дал признательные показания, - отметили в ДВД ЗКО. Стоит отметить, что автомобили найдены и возвращены владельцам. В этом году по ЗКО зарегистрировано 100 угонов автомобилей.