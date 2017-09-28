Строительно-восстановительные работы были проведены в домах № 8, 32, 33, 34, 73, 74 микрорайона Авангард 3, в домах № 1а, 15а, 18а, 22а микрорайона Привокзальный 3а, и в 14 доме микрорайона Авангард 3. В многоэтажках восстанавили крыши, поменяли электроводку, отремонтировали подъезды. Также строителями были проведены работы по обновлению потолков, облицовке фасадов домов, установка дверей с домофоном, пластиковых окон в подъездах и полная замена электросетей, в том числе подвальных труб отопления, системы канализации. Затопленные подвалы были осушены и очищены, в домах жителей установили теплосчетчики. - В настоящее время ведется капитальный ремонт 4 домов за счет дополнительно выделенных средств из местного бюджета и еще в 3 домах за счет возвратных средств, - сообщили в пресс-службе акимата г.Атырау. Отметим, что по программе термомодернизации с 2011 года в Атырау в 83 многоэтажных жилых домах был проведен капитальный ремонт.