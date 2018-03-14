Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

700 артистов из 5 стран приняли участие в открытии международного форума в Атырау

Форум «Национальные традиции Великой степи» в Атырау проходит впервые и продлится два дня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Большой театрализованный фестиваль по продвижению традиции «Көрісу», «Жаңа жасыңмен, Ұлы далам» развернулся на центральной городской площади им. И. Тайманова и М. Утемисова. Это мероприятие имеет большое значение для дальнейшего обогащения наших традиций, обычаев, культуры, образа жизни и формирования нового поколения. В мероприятии приняли участие около 700 артистов, представители 5 стран, более 30 творческих коллективов из Турции, Азербайджана, Киргизстана, Р
gorod
700 артистов из 5 стран приняли участие в открытии международного форума в Атырау
Форум «Национальные традиции Великой степи» в Атырау проходит впервые и продлится два дня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Большой театрализованный фестиваль по продвижению традиции «Көрісу», «Жаңа жасыңмен, Ұлы далам» развернулся на центральной городской площади им. И. Тайманова и М. Утемисова. Это мероприятие имеет большое значение для дальнейшего обогащения наших традиций, обычаев, культуры, образа жизни и формирования нового поколения. В мероприятии приняли участие около 700 артистов, представители 5 стран, более 30 творческих коллективов из Турции, Азербайджана, Киргизстана, России и Узбекистана. Свои юрты установили представители различных этно-культурных объединений Атырауской области, где представили гостям праздника национальные блюда, культурные обычаи и традиции. Также на городской площади все желающие могли попробовать свои силы в национальных видах спорта. Фестиваль открытия собрал более тысячи зрителей. Аким Атырауской области Нурлан Ногаев в своей поздравительной речи отметил важность празднования «Көрісу» для казахстанского народа, как одну из традиции сближающей все народы, проживающие на территории республики. - Глава государства, первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своих выступлениях не раз отмечал, что чтобы найти свое место в этом мире нация должна быть единой, конкурентоспособной. Сегодня в нашей стране созданы все условия для мирного сосуществования всех наций живущих в единстве и согласии, - сказал Нурлан Ногаев. – Казахстан занимает достойное место в мировом сообществе. Инициативы нашего Главы государства ставят в пример лидеры других стран. В первую очередь это пример общественного согласия, политической стабильности, мира и спокойствия. Все казахстанцы поддерживают Лидера Нации. Международный форум «Национальные традиции Великой степи» проводится в рамках исполнения программной статьи главы государства «Рухани Жаңғыру» и продлится два дня. Главная цель мероприятия – показать национальные традиции казахстанского народа. За эти два дня, гости форума смогут посетить мастер-классы этноремеслинницы Ырза Турсынзада. В рамках форума проведут республиканский айтыс и конкурс куйши-домбристов имени народной артистки Казахстана Бакыт Карабалиной. Международный открытый чемпионат по қазақша күрес, с участием спортсменов в абсолютных весовых категориях, станет одним из зрелищных спортивных мероприятий форума. В это же день жители и гости Атырау смогут посетить молодежную интеллектуальную конференция «Спикер №7». Завершится первый день форума вечерним концертом на площади им И. Тайманова и М. Утемисова с участием местных артистов и звезд казахстанской эстрады: «Ringo», Нурболата Абдуллина, Али Окапова, Тауекел Муслима и Кайрата Нуртаса. 15 марта ученые из Казахстана, стран ближнего Востока и Европы примут участие в международной научно-практической конференции «Наурыз как нематериальное культурное наследие человечества». Гости нефтяной столицы смогут посетить республиканские литературные чтения, посвященное творчеству Фаризы Онгарсыновой. Принять участие в презентации книги «Ұлы дала ұлағаты», молодежной акции «Домбыра Party».Завершится двухдневный форум вручением наград победителей конкурсов и общественной национальной премии «Аманат».  
                                Камилла МАЛИК
праздник фестиваль открытие форум Площадь

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article