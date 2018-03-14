700 артистов из 5 стран приняли участие в открытии международного форума в Атырау

Форум «Национальные традиции Великой степи» в Атырау проходит впервые и продлится два дня, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Большой театрализованный фестиваль по продвижению традиции «Көрісу», «Жаңа жасыңмен, Ұлы далам» развернулся на центральной городской площади им. И. Тайманова и М. Утемисова. Это мероприятие имеет большое значение для дальнейшего обогащения наших традиций, обычаев, культуры, образа жизни и формирования нового поколения. В мероприятии приняли участие около 700 артистов, представители 5 стран, более 30 творческих коллективов из Турции, Азербайджана, Киргизстана, Р