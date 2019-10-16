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Социум

700 квартир получат очередники в Уральске

Новое жилье очередники получат в 2020 году, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела строительства города Уральск Мирас Мулкай, сейчас в городе ведется строительство 14 многоквартирных жилых домов, в которых предусмотрено 2200 квартир. – В Уральске ведется строительство 14 многоквартирных жилых домов, которые находятся в поселке Зачаганск и в северо-восточной части города. Из 14 домов в сентябре мы уже сдали один дом с 216 квартирами, которые предназначены для социально уязвимых слоев населения, 72 квартиры получили многод
Арайлым Усербаева
700 квартир получат очередники в Уральске
Новое жилье очередники получат в 2020 году, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела строительства города Уральск Мирас Мулкай, сейчас в городе ведется строительство 14 многоквартирных жилых домов, в которых предусмотрено 2200 квартир. – В Уральске ведется строительство 14 многоквартирных жилых домов, которые находятся в поселке Зачаганск и в северо-восточной части города. Из 14 домов в сентябре мы уже сдали один дом с 216 квартирами, которые предназначены для социально уязвимых слоев населения, 72 квартиры получили многодетные семьи. Всего в 2019 году мы сдадим шесть домов с 797 квартирами, - сообщил Мирас Мулкай. Выяснилось, что развивать строительство домов в городе Уральск планируется в трех направлениях: поселок Зачаганск, северо-восточная часть города и новый микрорайон Акжайык. – По первому направлению плана развития города ведется строительство в поселке Зачаганск, в котором уже строятся 9 домов. По второму плану развития ведется строительство домов в северо-восточной части города, где мы построим 26 многоквартирных жилых домов. В 2017 году там были проведены магистральные инженерные сети, в 2018 году началось строительство четырех домов, три из которых предназначены для вкладчиков "Жилстройсбербанка" и один дом для очередников, которые зарегистрированы в местных исполнительных органах. Всего в следующем году мы планируем сдать более 700 квартир для социально- уязвимых слоёв населения, которые стоят в очереди по 11 категориям. Третье направление развития - это освоение нового микрорайона Акжайык. В 2018 году мы начали подводить магистральные инженерные сети, общей протяженностью 140 километров, это сети электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и канализация. Сейчас все эти работы находятся на стадии завершения. В микрорайоне Акжайык начато проектирование многоквартирных жилых домов, строительно-монтажные работы начнутся во второй половине 2020 года. На первых этажах домов предусмотрена свободная планировка и здесь смогут размещаться социальные объекты, такие как детские сады, поликлиники, участковые пункты полиции, центры досуга либо магазины и супермаркеты, - рассказал Мирас Мулкай. Кроме этого, по программе "Нурлы жер" будут проведены инженерные сети в поселок Круглоозерное. По ПДП там есть 1141 земельный участок, которые будут выдаваться в 2020 году. – Там будет проведено электричество, газ и водоснабжение. Для этого из республиканского бюджета предусмотрены средства, которые будут выделены в 2020 году. После того, как мы подведем инженерные сети, планируется начать выдачу земельных участков, - добавил Мирас Мулкай. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
дом инженерные сети

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