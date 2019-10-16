700 квартир получат очередники в Уральске

Новое жилье очередники получат в 2020 году, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела строительства города Уральск Мирас Мулкай, сейчас в городе ведется строительство 14 многоквартирных жилых домов, в которых предусмотрено 2200 квартир. – В Уральске ведется строительство 14 многоквартирных жилых домов, которые находятся в поселке Зачаганск и в северо-восточной части города. Из 14 домов в сентябре мы уже сдали один дом с 216 квартирами, которые предназначены для социально уязвимых слоев населения, 72 квартиры получили многод