Иллюстративное фото из архива "МГ" Выяснилось, что люди идут на откровенный обман ради получения незаконных выплат. 700 семей уже лишены адресной социальной помощи. В управлении координации занятости и социальных программ отметили, что с начала этого года в виде АСП уже выплачено порядка 4 млрд тенге. В числе получателей госпомощи состоит 12 тысяч семей. - Сейчас по поручению президента РК проводится проверка. Анализом охвачено около трех тысяч семей. 700 семей уже лишены выплат АСП, по 560 семьям идет работа. Все нарушители возвратят деньги государству. Эта работа уже началась, - отметил руководитель управления координации занятости и социальных программ ЗКО Алтай Кулкаев. В управлении отметили, что АСП выплачивается ежемесячно и в виде единовременного пособия. Это позволяет семье направить деньги на приобретение скота. - В районе Байтерек семья Миллер купила свиней, птицу. Сейчас благодаря выплатам АСП они вышли из тяжелой жизненной ситуации. Но есть и отрицательные примеры. В Жангалинском районе глава крестьянского хозяйства скрыл факт получения 5 млн тенге на развитие бизнеса. Семья получила 1 млн тенге в виде АСП. Теперь эти деньги нужно вернуть государству, - сказал руководитель отдела управления координации занятости и социальных программ ЗКО Каиргали Надыргалиев. Всего на выплаты АСП в 2019 году предусмотрено выделить 6 млрд тенге. Напомним, с апреля выплаты производятся по новому порядку назначения АСП. Теперь 50 тысяч тенге необходимо разделить на всех членов семьи, получается 8333 тенге на каждого человека. С апреля мы выплачиваем разницу таким образом: от 20789 тенге - 8333 тенге = 12456 тенге * только на двух взрослых членов семьи (24912). Размер АСП на детей будет составлять 83 156 тенге (20 789 тенге*4 детей). Итого размер АСП на всю семью составит 108 068 тенге в месяц. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.