Иллюстративное фото из архива "МГ" Во время отчетной встречи акима города с населением уральцы спросили градоначальника о сроках выдачи земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. По словам Абата Шыныбекова, в очереди на получение земельных участков под ИЖС состоят порядка 72 тысяч человек. – В районе поселка Круглоозерное мы разработали утвердили план детальной планировки, рассчитанный на 1141 земельный участок. В данное время на этот туда подводится водоснабжение. В этом году начнем газификацию и электроснабжения. Наша задача - к концу года распределить эти земельные участки среди очередников, - отметил градоначальник. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.