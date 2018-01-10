Иллюстративное фото из архива "МГ" За 2017 год стражи порядка выявили 117 550 нарушений ПДД, что на 6,9 % больше, чем в 2016 году (109 944). - Удалось добиться снижения общего количества аварий на 8,5% (с 699 до 639), раненых – на 0,3% (с 823 до 820), однако наблюдается рост числа погибших на 7% (с 71 до 76), - сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области. - Вместе с тем наблюдается снижение ДТП с участием пешеходов на 9% (с 303 до 276), при этом погибших – на 8% (с 25 до 23) и раненых – на 8,4% (с 285 до 261). ДТП с участием детей стало меньше на 13,% (с 137 до 119). По смертельным исходам изменений нет. Снижение по раненым составило 9%. - Местная полицейская служба ДВД Актюбинской в целях недопущения ДТП с участием пассажирского транспорта совместно с Инспекцией транспортного контроля и Управлением автомобильных дорог и пассажирского транспорта проведено 12 профилактических мероприятий «Автобус». В ходе этих отработок за различные правонарушения к административной ответственности в регионе привлечено более 2000 водителей автобусов, - рассказали в пресс-службе. - В сфере пресечения нелегальных перевозок, которые создают реальную угрозу безопасности пассажиров, особенно на международных и республиканских автодорогах, также осуществляется целенаправленная работа, в том числе с помощью рейдов, в которых задействованы сотрудники транспортной прокуратуры и Департамента государственных доходов. Результатом данной работы стало привлечение к административной ответственности 192 нелегальных таксистов, которые перевозили людей и багаж без регистрации и разрешений.