В режимном учреждении № 28 (бывшая колония строгого режима РУ-170/3 — прим. автора) изменились правила досмотра посетителей и багажа. Там появилось новое оборудование, помогающее предотвратить пронос запрещённых предметов.

По словам начальника департамента уголовно-исполнительной системы по ЗКО Манарбека Габдуллина, рентген-аппарат и сканер отправляют информацию о нарушениях в Астану. Поэтому факты коррупции среди сотрудников свели к нулю.

Фото Медета Медресова

Начальник режимного учреждения №28 Аман Мерекеев говорит, что за девять месяцев к административной ответственности за пронос запрещённых предметов привлекли семерых человек.

— Чаще всего проносят сотовые телефоны, аксессуары к ним, наркотические и психотропные вещества. В основном это «Трамадол» и марихуана. Помимо досмотра человека проверяют багаж. На сканере чётко видно, что находится в сумке. После рентгена сотрудники ещё раз осматривают её руками... Один из яркий примеров не служебных связей, это когда контролёр кинологической службы занимался проносом запрещённых предметов. Пятого мая при досмотре в сварочном аппарате обнаружили 11 сотовых телефонов. Осуждённые разными способами пытаются приобрести сотовые телефоны. Мы со всех сторон пытаемся поставить заслон, на рентген-аппарате человека видно с головы до ног. Допустимая норма прохождения через него — пять раз в день, там малое количество радиации, это не вредно, — говорит Аман Мерекеев.

Начальник УИС №28. Фото Медета Медресова

Установку нового оборудования закончили неделю назад. Такие аппараты значительно сокращают время досмотра.

Фото Медета Медресова

Пришедшему на свидание человеку нужно поместить сумки в сканер. На мониторе сразу же отображается содержимое. Запрещённые предметы высвечиваются ярким цветом. После сотрудник проверяет сумку вручную. Для перепроверки или по необходимости сканирование можно повторить.

Фото Медета Медресова

Затем идёт досмотр человека. Перед сканером необходимо снять верхнюю одежду и убрать личные вещи в шкафчик.

Сканируют человека в полный рост. Полученное изображение можно увеличивать.

В городе таким оборудованием оснащены всего три учреждения. Обмануть систему невозможно.

Фото Медета Медресова

Фото Медета Медресова

До введения новшеств досмотр сотрудники колонии проводили с помощью ручного металлоискателя. Продукты питания и предметы гигиены приходилось разрезать на части, чтобы удостовериться, нет ли там запрещённых предметов.

Фото Медета Медресова

По словам начальника режимного учреждения, в мае 2022 года они пресекли пронос 38 смартфонов внутри компрессора. Сотрудник ИП, работающий на территории тюрьмы, сговорился с заключёнными. Упаковал телефоны во внутрь аппарата, а отверстие заварил и покрасил. Имеются и факты переброса через забор. Перекидывают не только сотовые телефоны, но и наркотические вещества.

— Были случаи, когда хотели повредить видеокамеру. На экране сразу появлялась фотография нарушителя и его данные. Всё это интегрируется с нашей базой данных, там зарегистрированы все осуждённые. У нас отбывают наказание около 800 человек. После выявления нарушения, дальнейшие действия определяет головной сервер КУИС, то есть нас перепроверяют, — рассказал специалист по досмотрам.

Фото Медета Медресова

В учреждении также имеются 764 камеры. То есть слепых зон в помещении практически нет. Они распознают лица и дают сигнал, если заключённый входит в запретную зону. Интеграция происходит не только с комитетом и департаментом УИС, но и с Генеральной прокуратурой.

В коридорах стоят электронные терминалы обращения осуждённых. Жалобу можно оставить по отпечатку пальца и в любое время. По словам начальника ДУИС по ЗКО Манарбека Габдуллина, жалуются заключённые чаще всего на условия содержания. Особенно на медицинское обслуживание.

Также в 2023 году в учреждении поставили заглушки. Две находятся на крыше здания. Если увеличить их мощность, «под удар» попадают соседние дома. Поэтому поставщик предоставил ещё четыре дополнительных аппарата.