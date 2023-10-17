Как сообщили в Polisia.kz, сотрудники полиции Актобе задержали 48-летнего мужчину.
— Он арендовал дачу в Актобе с начала лета. Там выращивал коноплю. Во время обыска у него нашли высушенную марихуану весом 2,6 килограмм. Подозреваемый — уроженец Атырауской области. Полицейским он пояснил, что выращивал коноплю для личного пользования, — рассказали правоохранители.
Ведётся досудебное расследование по статье 300 УК РК «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества» и статье 296 УК РК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, без цели сбыта».