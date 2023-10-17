Восемь фактов мошенничества зарегистрировали полицейские ЗКО за три дня, передаёт Polisia.kz. В одном случае пожилая женщина передала злоумышленникам пять миллионов тенге. За эти деньги она хотела «откупить» родственника от «уголовной ответственности». Ещё одна жительница региона лишилась трёх миллионов тенге. Завладев её данными, мошенники оформили кредит на имя потерпевшей.
— Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые правила. Не производить каких-либо онлайн-операций по инструкциям в ходе телефонного разговора от неизвестных лиц. Не скачивать и не устанавливать на телефон неизвестные приложения. Если вам позвонили на мобильный и представились сотрудником банка или правоохранительного органа, прервите разговор и обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните на номер 102, — напомнили правоохранители.
Обратились они и к так называемым дропперам, которые помогают мошенникам забирать деньги у жертв. Им грозит ответственность как пособникам преступлений.