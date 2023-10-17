— Если бы аэропорт не работал, и вся страна была бы закрыта, тогда бы речь шла об эвакуации. Первый рейс был репатриационный. Больше таких рейсов не будет, пока не будет, — отметил Смадияров.На 16 октября в посольство Казахстана в Израиле обратилось более ста граждан. Часть из них уже покинули страну самостоятельно при содействии казахстанских дипломатов. 15 октября организовали вылет 19 граждан. В том числе 15 детей, проходивших обучение по специальным программам. Для обеспечения безопасного выезда дипломаты осуществили трансфер детей с различных регионов Израиля прямо до аэропорта. В МИДе также сообщили, что на территории сектора Газа сейчас находятся 67 граждан Казахстана. Вместе с семьёй и детьми — более сотни. Это те, кто смог выйти на связь и предоставить документы, подтверждающие гражданство. По вопросу эвакуации этих граждан ведут переговоры.
