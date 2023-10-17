Из Израиля в Казахстан больше не будет репатриационных рейсов, сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передаёт Informburo.kz. Он напомнил, что первый рейс организовали по специальной цене. Последующие нужно оплачивать самостоятельно, так как аэропорт в Израиле работает в штатном режиме.
— Если бы аэропорт не работал, и вся страна была бы закрыта, тогда бы речь шла об эвакуации. Первый рейс был репатриационный. Больше таких рейсов не будет, пока не будет, — отметил Смадияров.
На 16 октября в посольство Казахстана в Израиле обратилось более ста граждан. Часть из них уже покинули страну самостоятельно при содействии казахстанских дипломатов. 15 октября организовали вылет 19 граждан. В том числе 15 детей, проходивших обучение по специальным программам. Для обеспечения безопасного выезда дипломаты осуществили трансфер детей с различных регионов Израиля прямо до аэропорта. В МИДе также сообщили, что на территории сектора Газа сейчас находятся 67 граждан Казахстана. Вместе с семьёй и детьми — более сотни. Это те, кто смог выйти на связь и предоставить документы, подтверждающие гражданство. По вопросу эвакуации этих граждан ведут переговоры.