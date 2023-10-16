По данным «Казгидромета», 17 октября в ЗКО ожидается усилие ветра с порывами до 20 метров в секунду.
  • В Уральске ожидается дождь. В дневное время температура воздуха составит +11..+13 градусов, ночью похолодает до +5..+7 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Атырау будет дождь. Днём будет +15..+17 градусов, ночью +7..+9 градусов. Ветер до 18 метров в секунду.
  • В Актобе прогнозируют переменную облачность. Днём ожидается до +14..+16 градусов. Ночью похолодает до +4..+6 градусов. Ветер до +12 метров в секунду.
  • В Актау — переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +17..+19 градусов, ночью опустятся до +9..+11 градусов. Ветер до 20 метров в секунду.
  • В Алматы ожидается переменная облачность. В дневное время температура воздуха составит +15..+17 градусов, ночью похолодает до +2..+4 градусов. Ветер до 7 метров в секунду.