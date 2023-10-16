— Лечение крупных ожогов занимает много времени. И требует тесного взаимодействия между комбустиологами и реаниматологами, кардиологами, терапевтами, хирургами и другими специалистами. Электротравма опасна тем, что электрический ток может повредить органы и системы организма, вызвать нарушения сердечной деятельности, дыхания, нервной системы. Электротравма ещё может вызвать посттравматический стрессовый синдром, — рассказывает заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии больницы Жандос Даулетбеков.Пострадавшему мужчине понадобилась пересадка кожи со здоровых участков на повреждённые. Операцию провели хирурги Ельдос Альменов, Диас Даулетбаев и анестезиолог Канатбек Раимбеков. На 52-й день лечения пациента выписали с улучшением состояния.
Вам может быть интересно
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.
Госнужды или коммерческий интерес: в Атырау разгорается земельный скандал
Местные предприниматели заявили о давлении акимата.
В Казахстане введут новую систему контроля за медкнижками
Система автоматически отслеживает сроки действия медкнижек и уведомляет работодателей об истечении допуска к работе.
Морозы и метель: синоптики рассказали о погоде в Уральске на 7 февраля
В связи с гололёдом и сильным ветром в ряде западных областей, водителям рекомендуется быть предельно осторожными на трассах и по возможност...