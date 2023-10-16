— Лечение крупных ожогов занимает много времени. И требует тесного взаимодействия между комбустиологами и реаниматологами, кардиологами, терапевтами, хирургами и другими специалистами. Электротравма опасна тем, что электрический ток может повредить органы и системы организма, вызвать нарушения сердечной деятельности, дыхания, нервной системы. Электротравма ещё может вызвать посттравматический стрессовый синдром, — рассказывает заведующий отделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии больницы Жандос Даулетбеков.

43-летнего мужчину спасли комбустиологи (врачи, которые занимаются лечением ожогов) четвёртой больницы Алматы. Во время работы он получил травму электродугой. Мужчина получил электротравму, термический ожог 50% тела. Его состояние оценивались как крайне тяжёлое.Пострадавшему мужчине понадобилась пересадка кожи со здоровых участков на повреждённые. Операцию провели хирурги Ельдос Альменов, Диас Даулетбаев и анестезиолог Канатбек Раимбеков. На 52-й день лечения пациента выписали с улучшением состояния.