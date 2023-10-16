Если в 2003 году на территории Казахстана обитала 21 тысяча голов, то по результатам весеннего авиаучёта
этого года, только уральская популяция составила 1,8 миллиона особей. В конце года численность сайгаков может составить около 2,6 миллионов.
На нашествие животных не раз жаловались фермеры
: парнокопытные вытаптывают сенокосы, на пастбищах не остаётся травы
для домашнего скота. Позже стало известно, что сайгаков включили в перечень
животных, подлежащих регулированию.
16 октября министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на брифинге в СЦК сообщил, что по биологическим обоснованиям предусмотрено два вида регулирования численности сайгаков. Это коралевый метод (в большой загон из капроновой сети будут загонять сайгаков — прим. автора
) и отстрел. Первый способ применяется в дневное время, второй — в ночное.
— Биологическое обоснование разработал ЗКАТУ имени Жангир хана, который долгие годы занимается изучением сайгаков. Там создан питомник. Мы пошли по первому пути, но из-за ухудшения погодных условий наша техника начала застревать в грязи. Ведь чтобы отловить сайгаков, нужно с помощью техники направлять животных. Тогда мы решили пойти по второму пути. Оба этих метода использовались в советское время. Хочу сказать, что регулирование и управление численностью нам необходимо, — сказал Ерлан Нысанбаев.
По данным министра, на сегодня количество сайгаков превысило историческую численность. Причина — отсутствие естественного регулятора. Другими словами, если раньше сайга пала из-за джута (голод — прим. автора)
, волков и болезней, то сейчас таких факторов нет. Сегодня животные наносят урон сельскому хозяйству. Ущерб от них составил более 12 миллиардов тенге.
— На сегодня мы отловили чуть более 90 голов, отстрелено 14 голов. Регулирование будет проводиться рационально, не в ущерб популяции. Незаконная охота будет пресекаться в рамках действующего законодательства. В регионе достаточно сил и средств, чтобы предотвратить массовую незаконную охоту. Отдельные факты могут быть, но мы будем жёстко пресекать их. В рамках регулирования сдаём мясо в мясокомбинаты. Но мы не преследуем цель заработать деньги. Вырученными средствами погашаем свои расходы. Ведь деньги тратятся из действующего бюджета предприятия. Поэтому мы по 300 тенге сдаём мясокомбинатам, а они — это субъекты бизнеса и реализовывают по розничной цене. Розничная стоимость не должна быть слишком высокой. На базарах мясо продаваться не будет, — заключил он.
В ЗКО перерабатывать мясо будут три предприятия.
Вместе с тем министр отметил, что информация по отлову и отстрелу сайгаков является открытой. Однако представителям СМИ показать сам процесс не представляется возможным «по соображениям безопасности».
Между тем, сегодня стало известно, что в Казталовском районе уже задержан участковый инспектор полиции,
у которого нашли 13 рогов сайги.
К слову, это не первый скандал, связанный с рогами этих животных. В 2016 году на железнодорожном вокзале Уральска задержали мужчину с крупной партией сайгачьих рогов.
Полицейские изъяли 402 рога на 170 миллионов тенге. Вещдоки — изъятые рога — поместили в камеры хранения ДВД (сейчас ДП)
ЗКО. Позже обнаружилось, что рога похитили.
Рога сайгаков являются скоропортящимся продуктом. Поэтому вещдоки пришлось сдать на хранение индивидуальному предпринимателю. С его склада их и похитили. Спустя некоторое время уголовное дело
приостановили.